Mit dem traditionellen Fasnet-Ausrufen begann in Furtwangen nun ganz offiziell die 5. Jahreszeit. Nach einem Umzug der Narren durch die Stadt begann das Spektakel auf dem Marktplatz. Bürgermeister Josef Herdner wurde von den Narren aus dem Rathaus geholt und in diesem Jahr als Froschkönig im Piratenschiff vor den Zunftrat gebracht. Befriedigt übernahm Zunftmeister Dirk Friese den Rathausschlüssel und damit die Macht in der Stadt. Währenddessen waren die Narrenbaumsetzer damit beschäftigt, den 25 Meter langen Narrenbaum aufzustellen, musikalisch unterstützt von der Stadtkapelle und beobachtet von einer großen Schar von Zuschauern.