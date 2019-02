von SK

Eine ganz besondere Fasnacht ist es in diesem Jahr für die Alten Jungfere in Furtwangen. Sie feiern ihre 35-jährige Zugehörigkeit zur Narrenzunft Furtwangen. Was als lose Gruppe begann, hat sich zu einem festen Bestandteil der Furtwanger Fasnet entwickelt. Die Alten Jungfere sind nicht mehr wegzudenken beim Fasnachtsgeschehen.

1984 in die Zunft aufgenommen

Noch gut können sie sich an die Zeit erinnern, als die Frauen am Gschmutzige Dunschdig als Alte Jungfere und die Männer als Lumpen unterwegs waren. 1984 wurden die Alten Jungfere in die Zunft aufgenommen. Mit zehn Frauen begann alles, bis heute ist die Gruppe auf 17 Mitglieder angewachsen, die sich nicht nur in der Fasnetzeit treffen.

Monatlicher Stammtisch, Ausflüge und vieles mehr

Jeden Monat einmal kommen sie zum Stammtisch in der Alten Färbe zusammen, machen Ausflüge und vieles mehr. Zehn Jahre haben sie das Wiener Kaffee beim Trödlermarkt betrieben. Jede musste zwischen drei und fünf Kuchen backen und den ganzen Tag mit anpacken, dass die kleine Gruppe diese Herausforderung stemmen konnte.

Vielseitig engagiert

Gerne erinnern sie sich an diese Zeit zurück, doch irgendwann wurde die Aufgabe zu groß. Beim Uhrenhändlerempfang sind sie seit vielen Jahren für die Bewirtung der Gäste zuständig. Als die Sparkasse die Senioren noch zum Kaffee in die Färbe eingeladen hat, haben die Frauen die Bewirtung übernommen. Seit 1987 bereichern sie die Fasnet mit dem Frauenkaffee am Dienstag vor dem Gschmutzigen Dunschdig im Café Mayerhöfer. Auch in diesem Jahr sind alle Frauen eingeladen, am Mittwoch, 27. Februar, um 14 Uhr ins Mayerhöfer zu kommen. Inzwischen hat es sich eingebürgert, dass die Alten Jungfere ein Programm auf die Beine stellen.

Unterstützung für die Narrenzunft

Eine große Hilfe für die Narrenzunft sind die Frauen bei der Herstellung der Fasnetbändel. Viele Bändel haben sie schon umkurbelt, die nun die Stadt in der fünften Jahreszeit verschönern.Zu ihrem Jubiläum sind die Alten Jungfere auf dem Fasnetabzeichen zu sehen, das für zwei Euro verkauft wird, um die Furtwanger Straßenfasnet zu finanzieren.