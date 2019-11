von Siegfried Kouba

Der neue Bürgerbus ist da. Am Donnerstag übergab Georg Bergmann von der Firma Fibe Bus-GmbH aus dem bayerischen Pilsting das Gefährt an den Vorsitzenden des Bürgerbus-Vereins Rainer Siegl und sein Team.

150 PS und 75 Liter Tank

Der neue Wagen ist ein Allrad betriebenes Basis-Fahrzeug vom Typ VW T 6, das mit Automatik ausgerüstet und mit einem 150-PS-Motor bestückt ist. Der 75 Liter fassende Tank wird mit Diesel-Kraftstoff befüllt, ergänzt mit Ad-Blue. Hier steht ein 13-Liter-Tank zur Verfügung, der ständig überwacht werden muss. Garantiert wird Barrierefreiheit mittels Klapprampe. Groß geschrieben wird auch das Thema Sicherheit der Fahrgäste. So werden beispielsweise Rollstühle mit Haltegurt und Arretierung befestigt.

Gutes Verhältnis zu Fahrgästen

Wie bisher sollen die ehrenamtlichen Fahrer ein gutes Fahrgefühl und eine gute Atmosphäre vermitteln. Die bisherigen Erfahrungen sind hier sehr positiv und sprechen für ein angenehmes und freundschaftliches Verhältnis zu den Fahrgästen. Auch die Rückfahrkamera sorgt für Sicherheit, ebenso die Türöffnung und -schließung, die erfolgt, wenn der Wagen steht. Leicht zugänglich sind die acht Fahrgastsitze.

Alle Werbeflächen vergeben

Die Zulassung wird in den nächsten Tagen erfolgen und bald kann der Bus mit Kennzeichen VS-BB 1119 starten. In Kürze werden auch die Werbeflächen, die alle vergeben sind, mit den jeweiligen Logos versehen. Unterkunft finden der neue Bus und sein Vorgänger in einer Doppelgarage der Firma Ketterer im ehemaligen Gebäude der städtischen Technischen Betriebe. Das alte Fahrzeug bleibt als Ersatz erhalten.

Fahrer ausführlich instruiert

Rund zwei Stunden Instruktion vermittelte Geschäftsführer Georg Bergmann den Busfahrern, die von der Ausstattung beeindruckt waren. Dazu gehörten neben vielen technischen Details auch die Anzeigen von Uhr und Fahrtziel für die Fahrgäste.

Ferner wurde eine ganze Reihe von schriftlichen Bedienungsanleitungen überreicht. Zudem gibt es ein Handbuch der Stadt für die Busfahrer, die über Aufgaben und Verhaltensmaßregeln aufklären.