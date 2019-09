von Stefan Heimpel

Nun ist es soweit: Der Betriebshof der technischen Dienste der Stadt Furtwangen (auch als „Bauhof Furtwangen“ bezeichnet) kann offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Am 28. September wird das Gebäude beim Bregstadion im Rahmen der Inbetriebnahme mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Kostenrahmen mit etwa 4,3 Millionen Euro weitgehend eingehalten werden konnte. Der Leiter des Betriebshofes Norbert Wiehl ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Denn es wurden die Wünsche und Erfordernisse der technischen Dienste berücksichtigt. Möglich wurde dies nicht zuletzt dadurch, dass sowohl Norbert Wiehl als auch seine Mitarbeiter bei den Planungen von Anfang an wesentlich beteiligt waren und das ganze Gebäude mit seinen Einteilungen und Einrichtungen gemeinsam mit dem Architekten geplant haben.

Vor einem Jahr begannen die Bauarbeiten für den neuen Betriebshof auf dem Gelände neben dem Bregstadion, nachdem zuvor lange Zeit nach einer sinnvollen Lösung und einem guten Standort gesucht worden war. Bürgermeister Herdner zeigt sich überzeugt, dass man mit dem Standort am Rande der Stadt eine sehr gute Lösung gefunden habe. Wie Norbert Wiehl ausführte, konnte nach dem Baubeginn im Juli 2018 noch vor dem Winter das Dach errichtet werden, sodass dann in den Wintermonaten bereits der Innenausbau beginnen konnte.

Die große Halle in der unteren Etage bietet Platz für die Fahrzeuge des Bauhofes. | Bild: Stefan Heimpel

Auch die Leiterin der technischen Dienste der Stadt Furtwangen, Ayten Sancak, ist sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Sie machte allerdings deutlich, dass sie erst seit wenigen Monaten in diesem Amt ist, die meisten Fragen daher schon vor ihrem Dienstantritt geklärt waren. Sie betonte allerdings, dass der Leiter der technischen Dienste Norbert Wiehl wesentlichen Anteil daran habe, dass die Kosten eingehalten werden konnten. Norbert Wiehl hatte dabei auch ein großes Lob für die beteiligten Baufirmen, dank deren Einsatz man bereits Ende September den neuen Bauhof einweihen kann. Hier habe alles reibungslos geklappt.

Offene Tür am 28. September

Am kommenden Samstag, 28. September, wird Bürgermeister Josef Herdner den Bauhof offiziell in Betrieb nehmen und die ganze Einrichtung dann der Öffentlichkeit im Rahmen eines Tages der Offenen Tür vorstellen. Umrahmt wird die kleine Feierstunde, die um 10 Uhr beginnt, von der Stadtkapelle Furtwangen. Nach dem musikalischen Auftakt und der Begrüßung durch Bürgermeister Josef Herdner wird offiziell der Schlüssel des neuen Betriebshofes an Betriebshofleiter Norbert Wiehl überreicht. An diesen offiziellen Akt schließen sich dann verschiedene Grußworte und die offizielle Einweihung durch Hochschulseelsorger Michael Schlegel an.

Nach dieser kleinen Feierstunde beginnt der eigentliche Festbetrieb für den Tag der Offenen Tür mit einem Frühschoppenkonzert der Stadtkapelle. Diese ganze Feier findet im Obergeschoss des neuen Gebäudes statt. Hier sorgt dann auch die Hexengilde Furtwangen für das leibliche Wohl der Besucher unter anderem mit Schnitzel und einer reichhaltigen Kuchentheke. Mehrmals im Lauf des Tages bieten auch Mitarbeiter des Bauhofs Führungen an, bei denen die verschiedenen Bereiche gezeigt und auch alle auftauchenden Fragen beantwortet werden können.