von Markus Reutter

Furtwangen – Der Bauhof hat rechtzeitig vor dem Wintereinbruch ein Dach bekommen. Ein Großteil der Außenhülle ist geschlossen, so das auch über die kalte Jahreszeit hinweg munter weiter gearbeitet werden kann.

Angenehm warm ist es im Erdgeschoss. Lüfter blasen die Wärme in die großen Räume, so dass der weiße Anstrich zügig trocknet.

Alles geht schneller als gedacht. „Wir sind dem Zeitplan 14 Tage voraus“, freut sich Bauhofleiter Norbert Wiehl. Grund seien die fleißigen Handwerker, aber auch die trockene Witterung während des Sommer und Herbstes, ebenso begünstigte der milde Dezember den Baufortschritt.

Die Malerarbeiten im Erdgeschoss des Bauhofs schreiten voran. Die Räumlichkeiten werden bereits beheizt, so dass die Farbe gut trocknen kann. | Bild: Markus Reutter

An der Gebäudehülle fehlen lediglich noch einige Tore im ersten Geschoss. Doch diese sollen noch im Januar kommen. „Dann ist der Bau dicht, und wir können richtig loslegen.“ Mitte Februar ist vorgesehen, den Estrich aufzubringen. Regale werden eingebaut, Zwischendecken eingezogen, Räume abgetrennt und anderes mehr.

Bauhof übernimmt viele Arbeiten

Viele dieser Arbeiten werden vom Bauhof übernommen. „Im Schnitt sind zwei bis drei Mann vom Bauhof den ganzen Tag vor Ort“, beschreibt Wiehl den Einsatz zusätzlich zum üblichen Tagesgeschäft der Technischen Dienste mit ihren insgesamt 15 Mitarbeitern.

Mit einer Hebebühne werden auch die oberen Wandabschnitte im Bauhof erreicht. Hier wird gerade Isoliermaterial in die Zwischenwand eingebracht. | Bild: Markus Reutter

Die Einweihung des Gebäudes ist laut Wiehl auf den 29. September geplant. Wobei die Handwerker bereits im Juli weitgehend mit ihren Arbeiten fertig sein sollen. Ab dann soll auch der Umzug vom bisherigen Bauhofgebäude in der Bahnhofstraße zum neuen Standort am Bregstadion an der Salomon-Siedle-Straße nach und nach erfolgen.

Die Kosten für den Neubau sind nach dem derzeitigen Sachstand auf 4,3 Millionen Euro veranschlagt.