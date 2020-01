von Bernward Janzing

Mit einem extrem milden Dezember ging in Furtwangen ein sehr warmes Jahr 2019 zu Ende. Die Niederschläge im Jahr 2019 erreichten durch einen verregneten Dezember annähernd den Normalwert, die Sonne lag nach einem fast durchschnittlichen Dezember auf Jahressicht noch deutlich im Plus.

Zweitwärmster Dezember seit 1979

Mit einer Durchschnittstemperatur von 1,6 Grad war der Dezember an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 2,4 Grad zu warm und damit der zweitwärmste in der nunmehr 41-jährigen Messperiode. Lediglich der Dezember 2015 war mit 4,4 Grad noch milder gewesen.

Temperatur-Bandbreite von plus 17 Grad bis minus 19,5 Grad

Mit zwölf Grad war der 20. Dezember der wärmste Tag des Monats, mit minus 5,5 Grad war der 4. Dezember der kälteste. Im Vergleich zu früheren Jahren, die im Dezember einerseits schon Werte bis plus 17 Grad und andererseits bis minus 19,5 Grad gebracht hatten, waren die vergangenen Wochen also unauffällig. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das gesamte Temperaturniveau in Furtwangen verschiebt. Das Jahr 2019 war hier mit 7,3 Grad um 1,3 Grad wärmer als der Mittelwert der vergangenen 40 Jahre. Wärmer waren in Furtwangen bisher nur die Jahre 2018 und 2003.

Bundesweit das drittwärmste Jahr

Auch bundesweit war das Jahr 2019, wie der Deutsche Wetterdienst ermittelte, das drittwärmste Jahr seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahr 1881. In Furtwangen waren 2019 zehn der zwölf Monate zu warm, nur Januar und Mai waren kälter als normal.

Temperaturtrend geht nach oben

Der Trend der Temperatur zeigt sich in Furtwangen deutlich, wenn man die Werte der bisher vorliegenden Jahrzehnte betrachtet: Seit Messbeginn 1979 sind die Temperaturen stetig gestiegen, von 5,3 Grad in den achtziger Jahren über 5,8 Grad in den Neunzigern auf 6,3 Grad in den Nullerjahren.

Mit einer Mitteltemperatur von 6,6 Grad war das nun zu Ende gegangene Jahrzehnt das wärmste bisher; es lag um 0,7 Grad über dem langjährigen Durchschnitt der letzten 40 Jahre.

Sonne, Regen und Schnee im Jahresüberblick 2019

Anders als bei den Temperaturen sind bei den Niederschlägen signifikante Trends schwer zu erkennen. Zwar erreichten die Niederschläge im vergangenen Jahrzehnt nur 94 Prozent des langjährigen Mittelwertes, doch dieser Wert liegt im Bereich der statistisch zufälligen Schwankungen.

Wer eine Fotovoltaikanlage auf seinem Dach hat, konnte 2019 wieder überdurchschnittlich Strom ernten. Bild: Weigel | Bild: Weigel

Jede Menge Sonnentage

Deutlich überdurchschnittlich zeigten sich im Jahr 2019 die Sonnentage. Der Dezember blieb zwar mit 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter minimal unter dem langjährigen Mittelwert, doch aufgrund des sonnigen Hochsommers lag das Jahr insgesamt mit 1201 Kilowattstunden pro Quadratmeter um fast sechs Prozent im Plus. Der sonnigste Tag des Jahres war der 29. Juni mit 8,9 Kilowattstunden pro Quadratmeter, die trübsten Dezembertage blieben jeweils unter 0,2 Kilowattstunden.

Später Regen gleicht trockenen Hochsommer aus

Das Jahr 2019 war mit 1803 Litern pro Quadratmeter – das entspricht 99 Prozent des langjährigen Mittels – in der Gesamtheit betrachtet ein mittelmäßiges Jahr. Das ergab sich, indem der sehr trockene Hochsommer durch hohe Regenmengen zum Ende hin ausgeglichen wurde. Ob der Klimawandel im Mittel zu merklich trockeneren Sommern und feuchteren Wintern führen wird, ist aufgrund der bisherigen Furtwanger Messreihe noch nicht auszumachen.

Der Dezember lag nun mit 259 Litern Niederschlag pro Quadratmeter um 20 Prozent im Plus. Er brachte 20 Niederschlagstage, wobei der regenreichste Tag des Monats mit 31,8 Litern der 15. Dezember war. Der niederschlagsreichste Tag des Jahres 2019 war mit 46,6 Litern der 15. März.

Maximal 36 Zentimeter Schnee

Rund ein Viertel der Dezember-Niederschläge gingen als Schnee nieder und bescherten Furtwangen am 13. Dezember die höchste Schneehöhe des Monats mit 36 Zentimetern. Über den gesamten Monat gemittelt betrug die Schneehöhe jedoch nur knapp fünf Zentimeter; sie erreichte damit nur ein Viertel des Normalwertes. Im Verlaufe des Jahres 2019 hatte die Schneehöhe maximal 81 Zentimeter erreicht, gemessen Ende Januar.