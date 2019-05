von SK

Wasserratten dürfen sich freuen: Am Mittwoch, 29. Mai, öffnet das Bregtalbad. Wegen des kalten Wetters Anfang Mai hatte sich die Auswinterung über drei Wochenenden erstreckt, aber seit Samstag läuft mit Unterstützung der Feuerwehr Furtwangen jetzt auch die Solaranlage zum Aufheizen des Wassers, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Wasser verblüffend klar geblieben

Das neue Becken habe den Winter gut überstanden. Weil der neue Beckenrand keinerlei dünne Abflussleitungen mehr hat, seien keine aufwändigen Reinigungsarbeiten im Becken erforderlich gewesen, das Wasser sei verblüffend klar geblieben. Es wurden zwei weitere Sonnenliegen angeschafft, das Volleyballfeld bekam eine neue Ladung Spezial-Volleyball-Sand, und auch der Sandkastenbereich wurde mit neuem Sand angefüllt.

Förderverein sucht noch Helfer

Unterdessen sucht der Förderverein Schwimmsport in Vöhrenbach noch Helfer für die Saisonvorbereitung im Freibad Schwimmi. Der Förderverein trifft sich am 4. und 5. Juni jeweils ab 16 Uhr im Schwimmi, um Gerätschaften und Außenanlagen in Schuss zu bringen.

Jede helfende Hand sei wichtig, so der Verein. Er hofft, recht viele Unterstützer begrüßen zu können. Wer an anderen Tagen helfen möchte, kann sich mit Karsten Schober, Telefon 07727/919065, in Verbindung setzen.

Ziel ist es nach wie vor, ein schönes Ambiente für alle Gäste zu schaffen und die Stadt von unnötigen Kosten durch den Bauhof zu entlasten. Doch wird die Unterstützung aller benötigt.