von Christa Hajek

Die Schwimmbadsaison soll im Bregtalbad am 29. Mai eröffnet werden und bis zum 8. September dauern. Bei der Hauptversammlung am Donnerstag im Gasthaus "Bad" hielt der Bregtalbad-Verein Rückschau auf die sehr erfolgreiche Saison 2018.

19 000 Badegäste

Vorsitzender Thomas Wolff erinnerte an einen sehr trockenen und sonnigen Sommer, der trotz der durch die Bauarbeiten verkürzte Saison über 19 000 Badegäste ins Bregtalbad lockte. Die technischen Daten erläuterte Michael Straub: Der Wasserverbrauch lag mit 7500 Kubikmeter im üblichen Rahmen bei sehr guter Wasserqualität. Rund 50 000 Kilowattstunden Strom wurden verbraucht. Bewährt hat sich die Querdurchströmung des Schwimmbeckens. 238 Saisonkarten wurden verkauft. Nach Auskunft der zweiten Vorsitzenden Gisela Löffler hat sich die neue Edelstahl-Küche im Kiosk bestens bewährt. Sie berichtete, dass auch für die Saison 2019 von Montag bis Donnerstag die Kiosk-Teams mit ihren Tagesleitungen feststehen. Am Wochenende müssen Minijobber mitarbeiten. Helfer im Kiosk können noch gebraucht werden, betonte Gisela Löffler.

Verein investiert in neun Jahren rund 200 000 Euro

Über den Kassenstand berichtete Rainer Lübbers. Der Verein hat in den neun Jahren seines Bestehens rund 200 000 Euro in das Bregtalbad investiert. In diesem Jahr soll auf dem Flachdach eine neue Absorberanlage installiert werden. Eine „einladende Einrichtung“ sei das Bregtalbad dank des Vereins, lobte Bürgermeister Josef Herdner das ehrenamtliche Engagement. Nach der Sanierung des vergangenen Jahres entspreche das Bad neuesten Anforderungen.

Freier Eintritt für Urlauber

Die Wahlen waren rasch erledigt: Thomas Wolff wurde als Vorsitzender bestätigt, ebenso Rainer Lübbers als Schatzmeister und Michael Straub als Koordinator für Technik, Gebäude und Gelände. Rose Sauter-Stähle wird weiterhin Veranstaltungen organisieren. Als neue Kassenprüferinnen wurden Susanne Schade und Marianne Dorer gewählt. Eine kurze Diskussion gab es über die höheren Eintrittspreise, die dann doch einstimmig beschlossen wurden. Gern genutzt wird die Konuskarte, die Urlaubern freien Eintritt ins Freibad gewährt. Die Kosten erstattet die Kommune.

Rücklagen für Absorbeanlage

Der Haushaltsplan 2019 schloss zwar mit einem Überschuss, doch „bei schlechtem Wetter kann das schnell anders aussehen“, warnte Michael Straub vor allzu viel Optimismus. Für die neue Absorberanlage, die rund 40 000 Euro kosten wird, müsse der Verein auf jeden Fall Rücklagen verwenden.

