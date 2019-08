von Stefan Heimpel

Sehr zufrieden zeigte sich Arnold Hettich vom Förderverein der Sportfreunde Schönenbach bei einer Besichtigung des Schönenbacher Rasenplatzes, der vor sechs Jahren fertiggestellt worden war. Wie jedes Jahr war wieder eine grundlegende Sanierung notwendig gewesen.

Dabei zeigten sich besonders die Ehrenmitglieder Fritz Fehrenbach und Arthur Schneider an einer Bilanz interessiert. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Sportfreunde, Horst Hettich, demonstrierte Arnold Hettich auf dem Platz den beiden Ehrenmitgliedern aber auch der Öffentlichkeit, in welch gutem Zustand der Platz ist.

Förderverein für den Platz zuständig

Denn eine wesentliche Aufgabe des Fördervereins ist die Finanzierung und auch Pflege des Rasenplatzes. Entscheidend für einen guten Platz, so Arnold Hettich, sei die regelmäßige fachmännische Pflege. Jedes Jahr in der Sommerpause nach der Sportwoche werde der Platz durch die Firma, die ihn angelegt habe, fachmännisch regeneriert. Diese Maßnahme sei nicht billig, garantiere aber auf Dauer einen guten Platz. Nicht zuletzt, so die Einschätzung von Arnold Hettich, sei in der Gesamtbilanz über 15 oder 20 Jahre trotzdem ein Rasenplatz finanziell wesentlich günstiger als ein Kunstrasen.

Rasenplatz billiger als Kunstrasen

Der Schönenbacher Rasenplatz hatte 2013 rund 200 000 Euro gekostet, wozu die Stadt Furtwangen einen Zuschuss von 100 000 Euro und der badische Sportbund von 60 000 Euro gaben. Ein Kunstrasenplatz hätte damals etwa das Doppelte gekostet und den Verein finanziell wesentlich stärker belastet.

Auch die Pflege eines Kunstrasens sei nicht kostenlos, so Arnold Hettich, aber sicher günstiger als beim Rasenplatz. In der Gesamtsumme über 15 bis 20 Jahre – die Lebensdauer eines Kunstrasens – sei allerdings die finanzielle Bilanz nach seiner Einschätzung wesentlich günstiger.

10 000Euro jährlich für Unterhaltung

In diesem Jahr hatte die etwas umfangreichere Maßnahme 5200 Euro gekostet. Der Rasen wurde vertikutiert, belüftet, es wurden 28 Tonnen Sand aufgebracht und es wurde nachgesät. Außerdem wird der Rasen das Jahr über regelmäßig gedüngt, wofür zusätzlich etwa 2300 Euro fällig sind. Das Mähen übernehmen vor allem die Vereinsmitglieder Herbert Fehrenbach und Arnold Hettich ehrenamtlich. Insgesamt sei damit die Einschätzung von etwa 10 000 Euro Unterhaltskosten pro Jahr offensichtlich realistisch gewesen.

Bei dem Termin waren auch schon optisch die gute Qualität und der gleichmäßige Bewuchs des Rasens erkennbar, der inzwischen seine sechswöchige Ruhe nach der Regenerierung hinter sich hat.

Tiefe Wurzeln sind wichtig

Arnold Hettich machte an einem ausgestochenen Stück des Rasens deutlich, wie der Untergrund aussehen muss, damit der Rasen gut wächst. Wesentlich sei eine Wurzellänge von mindestens zehn Zentimetern, die beim Schönenbacher Rasen sogar deutlich übertroffen wird. Vor allem darf sich an der Oberfläche kein Wasser stauen, da sonst die Wurzeln nur an der Oberfläche und nicht in die Tiefe wachsen und damit den Rasen stabilisieren, wie er an diesem Rasenstück sehr gut deutlich machen konnte.