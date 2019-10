von Stefan Heimpel

Helmut Winterhalder und sein Akkordeon gehören untrennbar zusammen. Am heutigen Freitag kann der in ganz Furtwangen bekannte Musiker seinen 70. Geburtstag feiern. Seine Eltern waren Friedrich Winterhalder von der Kalten Herberge und dessen Frau Clara, geborene Faller (Neukirch Heubach).

Mit fünf Jahren geht‘s los

Bereits mit fünf Jahren machte Helmut Winterhalder Musik, wobei er sich einfach am Spiel seines Vaters orientierte. Er besuchte dann acht Jahre die Friedrichschule und absolvierte anschließend eine Lehre in Elektromechanik bei Fridolin Scherzinger (Sesam). Von 1971 an war er dann an der Hochschule Furtwangen als Spezialist für die elektronischen Geräte im Elektronik-Labor tätig bis zu seiner Pensionierung. Verheiratet ist er mit seiner Frau Angelika, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Noch heute leben sie in seinem Elternhaus in der Hinterbreg.

Seit 57 Jahren im Orchester

Erst mit zwölf Jahren erhielt Helmut Winterhalder regulären Unterricht auf dem Akkordeon bei Otto Duffner und lernte die Noten. 1963 wurde er als Musiker in das Schwarzwald-Harmonika-Orchester (SHO) aufgenommen, in dem er damit seit 57 Jahren musiziert. 1976 wurde er dann bereits zum Jugendleiter gewählt. 24 Jahre lang kümmerte er sich in vielfältiger Weise um die Jugendlichen im Verein. Er organisierte Ausflüge, Wanderungen, Hüttenaufenthalte und viele andere Veranstaltungen für die Jugend und hatte immer auch ein offenes Ohr für die Ausbilder. Bürgermeister Krieg konnte ihn im Jahre 2000 vor allem für sein Engagement im Bereich der Jugend des Vereins im Auftrag von Ministerpräsident Erwin Teufel mit der Landesehrennadel auszeichnen.

An der Fastnacht ein Original

Auch sonst war Helmut Winterhalder in vielen Bereichen für den Verein sehr aktiv, hervorzuheben hier beispielsweise die vielen Ideen für die Fastnacht. Und nicht zuletzt musizierte Helmut Winterhalder in verschiedenen Formationen und ist vor allem in den letzten Jahren als Alleinunterhalter bei den verschiedensten Veranstaltungen, vor allem an der Fastnacht, weithin bekannt.