von Christa Hajek

Borkenkäfer und Trockenheit dezimierten die Erträge des Stadtwaldes in den vergangenen zwei Jahren. Und auch für das Jahr 2020 sind deutlich geringere Erträge zu erwarten. Dies erläuterte der zuständige Förster Richard Kugele dem Technischen- und Umweltausschuss (TUA) bei der Sitzung im Otto-Hahn-Gymnasium. Der TUA stimmte dem Bewirtschaftungsplan für 2020 einstimmig zu.

Nach der Planung ist im kommenden Jahr mit Erträgen von 247 000 Euro zu rechnen, von denen aber 218 000 Euro Aufwendungen abgehen. Nur noch knapp 30 000 Euro werden als Gewinn in der Furtwanger Stadtkasse landen. Im laufenden Jahr war mit 118 000 Euro Überschuss gerechnet worden, der wird aber wegen des Borkenkäferbefalls deutlich niedriger ausfallen.

Kurzfristige Entlastung

„Turbulent“ sei schon das Jahr 2018 gewesen, 38 Prozent des Holzes seien von Borkenkäfern befallen gewesen, berichtete Richard Kugele. Hinzu kamen im Winter Sturmwürfe. In diesem Jahr wurde die Situation noch dramatischer, 80 Prozent des geschlagenen Holzes waren vom Borkenkäfer befallen. Nur 16 Prozent der geplanten Nutzung waren möglich. Da diese Probleme überall in Europa auftreten, sei der Preis drastisch gesunken. Erhielt man früher rund 80 Euro pro Festmeter, werden für Käferholz nur noch um die 35 Euro bezahlt. Große Mengen Holz wurden direkt nach China verkauft. Das sei kurzfristig eine Entlastung, doch langfristig werde das Bauholz in Europa fehlen. Richard Kugele berichtete, dass erstmals seit langem wieder im Furtwanger Stadtwald Insektizide benutzt werden mussten, um das Holz zu schützen, das nicht umgehend abgefahren werden konnte.

Für das Jahr 2020 sind keine Pflanzungen vorgesehen, erläuterte Kugele den Wirtschaftsplan für das nächste Jahr. Allerdings müsse die Jungbestandspflege verstärkt werden. Im Wald der Zukunft würden mehr Laubbäume stehen, die die Wälder stabiler gestalten. „Der Stadtwald Furtwangen hat eine gute Substanz“, zeigte sich Kugele vorsichtig optimistisch.

„Angenehm überrascht“ äußerte sich Bürgermeister Josef Herdner zu Kugeles Erläuterungen, er habe allenfalls mit einer „schwarzen Null“ gerechnet. Auch Stadtrat Bernhard Braun zeigte sich zuversichtlich, dass der Wald sich wieder erholen werde und dass der Umbau zu mehr Mischwald positiv sei. „Wir hatten auch gute Jahre“, erinnerte er an Zeiten mit ansehnlichen Überschüssen aus dem Wald. „Nicht ganz so optimistisch“ sah Roland Thurner die Zukunft des Waldes, durch den Klimawandel sei der Wald „200 Meter tiefer gerutscht“, die Fichten würden deshalb zu „Pflegefällen“.