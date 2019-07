von Stefan Heimpel

Zum offiziellen Abschied von Ortsvorsteher Hansjörg Hall aus seinem Amt hatte die Stadt Furtwangen am Montagabend zum Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Als Dank und Anerkennung überreichte Bürgermeister Josef Herdner Hall die Bürgermedaille der Stadt. Schon bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Schönenbacher Ortschaftsrates hatte Herdner das Wirken von Hansjörg Hall gewürdigt und ihm auch die Ehrennadel des Gemeindetages für 30 Jahre als Ortsvorsteher und Ortschaftsrat überreicht.

Bürger feiern mit

Für die Umrahmung am Montag sorgte der Musikverein Schönenbach unter Leitung von Christoph Hepting. Mehr als 100 Furtwanger Bürger, vor allem aus Schönenbach, waren der Einladung gefolgt. Auch der frühere Schönenbacher Seelsorger, Pater Franz Hettel, war gekommen.

Zäsur für den Ort

Mit der Kommunalwahl im Mai sei für Schönenbach eine Zäsur eingeleitet worden, so Bürgermeister Herdner in seiner Laudatio. Es sei heute die Ausnahme, dass eine Person so lange Zeit ein politisches Amt bekleide. Offiziell trat Hall dieses im Dezember 1989 an und verfolgte mit viel Energie ein erstes großes Ziel: die Einrichtung eines Kindergartens. Es folgten zahlreiche weitere Projekte, die deutlich machten, in welch herausragender Art und Weise er den Ortsteil Schönenbach mit Unterstützung des Ortschaftsrates weiter entwickelt hat.

Zielstrebig Schritt für Schritt

Zielstrebig wie ein Bergsteiger beim Aufstieg auf den Gipfel sei er alles Schritt für Schritt angegangen. Herdner nannte eine große Zahl von Projekten, wie die Wasser- und Abwasserversorgung, Sporthalle und Kinderspielplatz, Schaffung von Wohn- und Gewerbeflächen, das Dorfgemeinschaftshaus, Hofzufahrten und Brückenbauten, die Weiterentwicklung der Feuerwehr und vieles mehr bis zum „ewigen Provisorium“, dem Kreisverkehr beim Rewe-Markt.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Er sei sich sicher, dass man ein solches Amt über einen so langen Zeitraum nur ausübe, wenn man daran ein großes Interesse habe und diese Arbeit liebe. Nicht zuletzt habe Hansjörg Hall als beratendes Mitglied im Gemeinderat wichtige Erfahrungen und Kenntnisse eingebracht. Auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei immer sehr vertrauensvoll gewesen. Ein Ortsvorsteher habe dabei, so Herdner, die wichtige Aufgabe, als Bindeglied zwischen dem Teilort und der Stadtverwaltung zu wirken. Dabei habe er immer den „Blick fürs Ganze“ gehabt. Der Bürgermeister überreichte Hansjörg Hall die Bürgermedaille Furtwangens mit Urkunde und Ehrennadel und dankte auch dessen Ehefrau mit einem Blumenstrauß.

Vereine bescheinigen hervorragende Arbeit

Im Namen der Schönenbacher Vereine zeigte der Vorsitzende der Sportfreunde, Horst Hettich, die wichtige Verbindung mit den Vereinen im Ort auf und dankte ihm für 30 Jahre „hervorragende Arbeit“ für Schönenbach. Als Beispiel nannte er den mit den Vereinen gemeinsam errichteten Dorfgemeinschaftsraum, bei den Sportfreunden das Vereinsheim und den Rasenplatz sowie die Sporthalle. Er überreichte Hall eine Dankeskarte aller Vereine sowie ein Präsent. Der designierte Ortsvorsteher Ralph Wehrle überreichte gemeinsam mit den neuen Ortschaftsräten einen Geschenkkorb.

Dank an ehemaligen Arbeitgeber

Hansjörg Halls besonderer Gruß galt unter anderem seinem ehemaligen Chef Bernhard Ganter, der ihm durch sein Entgegenkommen seine ehrenamtliche Arbeit deutlich erleichtert habe. Ein weiterer Gruß galt seinem Wegbegleiter Pater Franz Hettel und seinem Stammtisch, mit dem er seit 60 Jahren verbunden sei. Die erfolgreiche Realisierung verschiedener Projekte habe die Stärke eines kleinen Dorfes gezeigt. Hansjörg Halls Dank galt auch seiner Familie, die immer Verständnis für seine Aufgaben gehabt habe. Schließlich wünschte er dem neuen Ortschaftsrat und seinem Nachfolger, dass auch sie weiterhin erfolgreich für das Dorf wirken können. Nach den Schlussworten, die die Gäste mit viel Beifall quittierten, gab es Gelegenheit zum Austausch und ein reichhaltiges Buffet der Landfrauen.