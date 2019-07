Nach den beiden letzten Jahresausflügen des Freundeskreises ins Campus Galli und zur Tunnelbau-Firma Herrenknecht galt diesmal das Ziel dem Junghans-Terrassenbau-Museum in Schramberg sowie dem Alpirsbacher Brauereimuseum und dem Kloster Alpirsbach. Über 30 Vereinsmitglieder nahmen auch diesmal an dem Ausflug teil, der von Rainer Engel organisiert wurde. Zunächst besuchte man den berühmten Junghans-Terrassenbau, der einen idealen Rahmen für einen Ausflug in die Geschichte der Uhrenfabrik Junghans und die komplette Modellpalette darstellt. Junghans wurde bereits 1861 gegründet und war schon im Jahr 1903 mit damals 3000 Mitarbeitern die größte Uhrenfabrik der Welt.

Interessantes Industriegebäude in Hanglage

Dieser Terrassenbau wurde während des Ersten Weltkrieges erbaut und gilt weltweit als eines der architektonisch interessantesten Industriegebäude in Hanglage. In den 1970er Jahren wurden hier die letzten Junghans-Uhren produziert. Nach fast 50 Jahren Dornröschenschlaf restaurierte der neue Besitzer, der Industrielle Hans-Jochem Steim, das Gebäude unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten sehr aufwändig. Das Museum beherbergt heute die sehr umfangreiche Uhren- und Orchestrion-Sammlung von Heinrich Engelmann mit über 500 Exponaten aus dem 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert sowie eine originale Uhrmacherwerkstatt. Man erzählt, dass Engelmann nach einem Besuch des Deutschen Uhrenmuseums in Furtwangen und dem Entgegenkommen von Hans-Jochem Steim die Idee hatte, seine Sammlung in Schramberg auszustellen, nachdem seine Heimatstadt Vechta kein Interesse daran zeigte.

Ein besonderes Erlebnis

Dieser Besuch war für alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis, bevor es weiter ging nach Alpirsbach. Dort konnte man anhand von Exponaten, historischen Maschinen und Werkzeugen sehr anschaulich erfahren, wie der geheimnisumwobene Brauprozess vonstattengeht und wie sich das Brauwesen im Laufe der Zeit entwickelt hat. Der anschließende Besuch im historischen Sudhaus war gewürzt durch interessante und spaßige Anekdoten des Braumeisters, der die Führung moderierte. Natürlich durfte bei einer Brauereibesichtigung die Verkostung der verschiedenen Biere nicht fehlen – ergänzt durch ein deftiges Vesper. Gestärkt wurde anschließend das in direkter Nachbarschaft liegende Kloster Alpirsbach, eine ehemalige Benediktinerabtei im Stil der Romanik, besucht, welche bereits im Jahr 1095 gegründet wurde.

Führung durch das Kloster

Die Führung durch das Kloster zeigte ein lebendiges Bild von der Architektur und gab Einblicke in das frühere Leben der Benediktinermönche. Zu bestaunen sind zum Beispiel sehr frühe Schüler-Graffiti, Schuhe, Kleidungsstücke und Briefe von Klosterschülern aus dem 16. Jahrhundert sowie der europaweit einmalige Fund der Dürerhose eines Klosterknechts. Den Abschluss bildete ein Abendessen im Brauereigasthof „Löwen-Post“ in Alpirsbach.