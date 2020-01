von Christa Hajek

„Wir Alten sind ganz schön aktiv“, stellte Monika Fies in ihrem Rückblick auf das Jahr 2019 für das Altenwerk Furtwangen fest. Die Hauptversammlung im Pfarrsaal war gut besucht, bei Kaffee und Kuchen ließ man die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Und mit großem Interesse wurde das Programm für dieses Jahr im Empfang genommen.

Rückblick auf vielseitige Unternehmungen

Monika Fies erinnerte an acht Tanznachmittage zur Musik von Helmut Winterhalder, Fasnet und die Kulturwoche, ebenso an die sommerlichen Ausflüge. Ziele waren unter anderem der Rheinfall, der Kaiserstuhl und Waldkirch. Elf Mal trafen sich die Senioren zum Gottesdienst mit anschließendem Frühstück. Fotos von Erika Moser riefen alle Ereignisse nochmals in Erinnerung.

Großzügige Spenden machen vieles erst möglich

Adalbert Weber zeichnete für die Technik verantwortlich. Monika Fies führt auch die Kasse des Altenwerkes. Die Einnahmen waren durchweg Spenden. Sie reichten aus, um die Unternehmungen zu finanzieren. „Ihr seid großzügig“, bedankte sich die Vorsitzende für die Spenden, von denen sogar ein kleiner Überschuss blieb. Den zahlreichen Helfern dankte Monika Fies sehr herzlich, denn: „Es steckt eine Menge Arbeit hinter unseren Aktivitäten.“

Jahresprogramm ist sehr begehrt

Das Programm 2020 lag gedruckt vor und war sehr begehrt. Monika Fies betonte, dass alle älteren Mitbürger zur Unterhaltung in anregender Gesellschaft willkommen seien. Die Konfession spiele keine Rolle.

Das sind die nächsten Termine:

Der nächste Termin im Jahresprogramm ist am Mittwoch, 29. Januar, um 9 Uhr der Gottesdienst für Senioren, anschließend treffen sich die Teilnehmer zum Frühstück im Pfarrzentrum. Die Treffen finden monatlich statt, werden aber ab 28. Mai auf den Donnerstag verschoben. Das Februar-Programm enthält am 11. Februar die Frauenfasnet, am 22. Februar um 14.30 Uhr die Altenfasnet. Am 21. März und am 18. Juli finden um 15 Uhr im Foyer des Altenheimes Konzerte der Jugendmusikschule statt. Am 3. Juni beginnt das sommerliche Ausflugsprogramm mit einem Besuch im Mundenhof in Freiburg. Die Naturseifen-Manufaktur in Pfaffenweiler wird am 15. Juli besichtigt. Am 10. September führt die Dekanatsaltenwallfahrt nach Birnau.