von Marc Eich

Auch in Furtwangen stöhnt man unter der Hitze, die Trockenheit macht darüber hinaus den Landwirten und Förstern zu schaffen. Doch bei manchen Anwesen geht es derzeit gar um Essenzielles – denn das Wasser wird knapp.

„Sonst kommt hier in der Brunnenstube ein Liter Wasser in wenigen Sekunden an, derzeit geht es fünf Minuten, bis ich einen Liter zusammen habe.“­ Christian Szeglat ist in Sorge. Der Besitzer eines Hauses im Hofgrund in Schönenbach ist bei der Wasserversorgung auf die Quellen in der Umgebung angewiesen – denn an das städtische Wassernetz ist er hier im Außenbereich von Furtwangen nicht angeschlossen. Doch die Quellen geben derzeit kaum Wasser ab – und sorgen deshalb dafür, dass auch der Zufluss der Brunnenstube, die die Wasserversorgung für das Haus sichert, deutlich nachgelassen hat.

Weiher ist fast leer

Gewisse Trockenperioden kenne man hier am Winterberg zwar auch, doch im Gegensatz zu den Hitzewellen der vergangenen Jahre sei das Wasser bereits zwei Monate früher knapp. „Es ist nach 2016 nun das zweite Mal, dass der Weiher hier nebenan fast leer ist – das gab es laut den Vorbesitzern davor noch nie“, erklärt Szeglat, der seit fünf Jahren im Hofgrund wohnt. Mit dem Wasser aus den Quellen, das zunächst gefiltert und dann in die Hausleitung gelangt, muss er derzeit deshalb besonders sparsam umgehen – und das, obwohl er alleine lebt. Dabei kann der 40-Jährige, der Lehrer und Ausbilder für Qigong und Achtsamkeit ist, abseits der städtischen Wasserleitungen immerhin auf drei Quellen zurückgreifen. „Doch ich merke, dass nur noch wenig Wasser vom Berg bei mir ankommt.“

Brunnenstube saniert

Angesichts der Knappheit habe er in den vergangenen Tagen die Brunnenstube saniert, um einen möglichen Verlust dort gering zu halten. Szeglat: „Während der fünf Tage, die der Brunnen leer war, musste ich mit Wasser aus der Gießkanne duschen.“ Ihm ist es deshalb ein Anliegen, auf die Situation aufmerksam zu machen – das Bewusstsein, dass Wasser knapp werden könnte, sei bei vielen nicht angekommen, obwohl die ersten Quellen versiegen würden. „Aber die Bevölkerung die am Stadtwasser hängt, bemerkt es nicht“, so Szeglat.

Wasser sparen ist angesagt

Nur 150 Meter weiter ist die Situation sogar noch prekärer. Denn das dortige Anwesen von Familie Dufner ist auf eine einzige Quelle angewiesen – dort tröpfelt das Wasser gerade nur vor sich hin. „Normalerweise fließt das Wasser richtig vom Berg runter“, erzählt Hedwig Dufner und betont: „Das Wasser bei uns geht zu Ende.“ Auch sie erzählt, dass sich in der Familie niemand daran erinnern kann, dass jemals eine solche Knappheit geherrscht habe. Sollte die Quelle tatsächlich kein Wasser mehr abgeben, wäre davon die gesamte Familie betroffen – schließlich wohnen auf dem ehemaligen Hof sechs Familienmitglieder aus drei Generationen. Deshalb heißt es auch hier: Wasser sparen!

Denn sollte die Quelle ganz versiegen, müsse man den derzeit still vor sich hinplätschernden Hofgrundbach anzapfen und umleiten, damit die Wasserversorgung aufrecht erhalten werden kann. Und was ist, wenn auch der trocken liegt? „Dann muss die Feuerwehr kommen“, erklärt Dufner.

Feuerwehr liefert Trinkwasser

Diese hat in Bereich Furtwangen bereits erste Wasserversorgungsfahrten durchgeführt, erklärt Jochen Löffler, Kommandant der Feuerwehr Furtwangen. Mit einer Fahrt könnten insgesamt zwei Kubikmeter Wasser, also knapp 2000 Liter, geliefert werden. Die Versorgungsfahrten hielten sich bislang noch in Grenzen, das hätte allerdings einen bestimmten Grund. „Viele, die in den vergangenen Jahren Probleme mit der Wasserversorgung hatten, haben in diesem Bereich nun vorgesorgt.“

Quellwasser fürs Vieh

Auch bei der Stadt Furtwangen erklärt man auf Anfrage, dass ein großer Teil der Höfe ausreichend mit Wasser versorgt sei. „Die Höfe, die an der öffentlichen Wasserversorgung angeschlossen sind, versorgen aber lediglich den Haushalt“, berichtet Herbert Dold vom Amt für Planen, Bauen, Technik, der gleichzeitig Leiter der Eigenbetriebe Wasserwerk, Abwasserentsorgung und Technische Betriebe ist. Die Versorgung der Tiere erfolge dort quasi ausschließlich über die Eigenwasserversorgung – folglich mit dem Wasser aus örtlichen Quellen.

Seiner Auskunft zufolge sei man vor allem im Bereich Katzensteig – also Brend, Schochenbach, Raben, Martinskapelle und Oberkatzensteig – gut versorgt. Schließlich wurden hier in den vergangenen beiden Jahren alle Anwesen über eine Abwassergemeinschaft an den Schmutzwasserkanal angeschlossen. Dold: „Gleichzeitig mit diesen Arbeiten wurden Wasserleitungen mit verlegt, und die meisten Anwohner haben zwischenzeitlich auch einen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung.“ Jedoch würde man auch hier die Tiere über eigene Quellen versorgen.

Gleiches gelte für einen Teilbereich in Furtwangen-Neukirch. Laut Dold wurden dort Außenbezirke über eine Abwassergemeinschaft angeschlossen. Eine Erweiterung des Wassernetzes, um zusätzliche Außenbezirke anzuschließen, seien derzeit nicht geplant. „Sollten sich jedoch auch in Zukunft sogenannte Gemeinschaften bilden, werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten diese unterstützen“, bekräftigt Dold.

Für den Hofgrund in Schönenbach ist das derzeit nicht geplant, bei Familie Dufner macht man sich deshalb weiter Gedanken, wie die Wasserversorgung zukünftig gesichert werden kann. „Wir hatten schon früher überlegt, ob wir vom Betrieb weiter unten eine Leitung hoch legen, aber das kostet natürlich ziemlich viel Geld“, erklärt Hedwig Dufner.

Letzte Hoffnung: Viel Regen

Momentan hoffe man deshalb vor allem, dass kräftige Schauer und mehrere Regentage für eine Entspannung der Situation sorgen. Allerdings müsste es, so haben es Experten des Wasserversorgers im Gespräch mit den Hofbesitzern erklärt, dafür wochenlang regnen. Erst dann könne man das Defizit der letzten Jahre ausgleichen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein