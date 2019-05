von SK

Im Vorfeld der Kommunalwahl besuchte die CDU mit ihrer Gemeinderatsfraktion und den Kandidaten die Sozialstation oberes Bregtal in Furtwangen. Im Mittelpunkt stand neben dem Neubau auch die Arbeit in der Betreuungsgruppe am Rössleplatz, bei der dieser Besuch begann. Im weiteren Verlauf besichtigte die Gruppe den Neubau im Oekogeno-Bau in der Baumannstraße von außen. Künftig sind dort sowohl die Verwaltung und der mobile Dienst wie auch eine deutlich größere Betreuungsgruppe untergebracht.

Informiert wurden die Gäste zum einen durch den Vorsitzenden der Sozialstation, Lothar Dilger, sowie durch die Leiterinnen der Betreuungsgruppe, Karin Nopper und Martina Wehrle. Dilger gab einen kurzen Überblick über die Sozialstation selbst, die sich um die Bewohner in allen drei Gemeinden des oberen Bregtals kümmert. Auch Geschäftsführerin Natalie Löffler stand Rede und Antwort. Man habe versucht, die ganze Sozialstation durch die Einteilung in zwei Teams effektiv zu gestalten. Hauswirtschaft und Pflege werden jeweils gemeinsam betreut, sodass die Bürger immer einen Ansprechpartner haben. Insgesamt beschäftigt die Sozialstation 120 Mitarbeiter von Vollzeitkräften bis zur ehrenamtlichen Helfern, rechnerisch sind darin enthalten 35 Vollzeitstellen.

Im Detail ging es um die Betreuungsgruppe. Aktuell wird die Betreuung an drei ganzen und zwei halben Tagen angeboten für jeweils zehn bis zwölf Betroffene. Menschen mit Demenz sind genauso vertreten wie andere, die einfach Kontakt und Beschäftigung suchen. Auch die Häufigkeit des Besuchs ist unterschiedlich – von einem Tag bis mehrere Tage in der Woche. Die Betroffenen werden am Morgen vom Fahrdienst der Sozialstation zu Hause abgeholt und dann den Tag über mit breiter Unterstützung durch 25 ehrenamtliche Helfer betreut. Singen und Spielen, Spazierengehen und Essen sowie Gymnastik gehören zum Tagesprogramm.

Allerdings, so die Erläuterung zu einer Anfrage der CDU, muss man sich für eine Gruppe fest anmelden, um feste Strukturen und eine Gruppenbildung zu ermöglichen. Nicht zuletzt geht es darum, die Angehörigen zu entlasten. Aktuell sind die Betreuungsgruppen alle ausgelastet, es existiert sogar eine Warteliste. Ebenso, so Martina Wehrle, sind die Betreuer für die Angehörigen wichtige Gesprächspartner.

Dilger erläuterte, dass diese Betreuungsgruppe ein niedrigschwelliges Angebot ist. Dies bedeutet, dass die Betroffenen von der Pflegeversicherung 125 Euro im Monat erhalten, das entspricht in etwa einem Betreuungstag je Woche. Wesentlich ändern wird sich dies mit dem Umzug in die Baumannstraße zu Beginn des kommenden Jahres. Dann will man eine Tagespflege einrichten, die dann zwar teurer ist, die aber die Pflegeversicherung wesentlich höher unterstützt. Für die Sozialstation bedeutet dies, dass sie personell aufstocken und einen vorgeschriebenen Personalschlüssel mit Fachkräften erfüllen muss.