von Siegfried Kouba und Jürgen Liebau

Furtwangen – Trotz Corona-Krise war die Blutspendeaktion des hiesigen DRK-Ortsvereins ein Erfolg. Bestens hatte man die Anforderungen an Hygiene und Keimfreiheit im Griff. Und als äußerst diszipliniert erwiesen sich die Spenderinnen und Spender.

„Jeder sollte spenden“

Deutlich wurde: „Jeder sollte spenden“, denn Blutkonserven werden rar. Wer kürzlich China, Nord- oder Südkorea, Iran oder Japan sowie Italien oder Frankreich (Region Grand Est) bereiste, durfte den Ort für die Blutspende aber vorsorglich nicht betreten.

Hervorragendes Gesamtergebnis

Erfreulich war der Zulauf auch von jungen Leuten, wie vor Ort berichtet wurde. Bereits 20 Minuten vor Start waren Spender anwesend und um 16.30 Uhr waren es schon rund 120 Teilnehmer. Mit 218 Spenden hatte man ein hervorragendes Gesamtergebnis erreicht.

Helfer sind bestens vorbereitet

Gut präpariert waren die vierzehn ehrenamtlichen DRK-Helfer, die von Martina Hauser, Christoph Becker und Michael Weißer angeleitet wurden. Glück mit dem trockenen Wetter hatten die Akteure, denn die freiwilligen Blutspender mussten auf dem Bürgersteig der Friedrichstraße warten, um den nötigen Abstand einzuhalten.

Hefezopf und Getränke für Wartende

Zunächst gab es in einem Zelt Gelegenheit, sich die längere Wartezeit mit Getränken und Hefezopf zu versüßen und sich zu informieren. Schon im Vorfeld wies eine Tafel darauf hin, dass man nicht spenden könne, wenn man grippeähnliche Symptome spüre, Kontakt zu Infizierten hatte oder aus einem Krisengebiet gekommen sei.

Mit Mundschutz und Handschuhen ist die ehrenamtliche DRK-Mitarbeiterin Martina Hauser abgesichert, die auf das Informationsplakat verweist. Bei jedem Spendenwilligen testete sie die Körpertemperatur. | Bild: Siegfried Kouba

Möglichst keimfreier Ablauf

Um einen möglichst keimfreien Ablauf zu garantieren, wurde ein Einbahnweg eingerichtet. Höchstens 50 Personen durften in die Festhalle. Zunächst erfolgte ein Temperaturkontrolle mit einem kontaktlosen Fiebermessgerät durch Martina Hauser. Danach ging es in das Foyer, wo man sich zunächst die Hände desinfizierte. Kugelschreiber, mit denen man den Fragebogen ausfüllte, sollten mit nach Hause genommen werden.

Befragung durch Ärzte

Nach der Aufnahme der Personalien per Computer wurde ein Strichcode ausgegeben, der auf die Spendenbeutel und Teströhrchen aufgeklebt wurde. Eine Befragung und Auswertung der Bögen erfolgte durch Ärzte. Getestet wurden Blutzucker, Eisenwerte, Blutdruck und Körpertemperatur. Grundsätzlich kann spenden, wer 18 Jahre alt ist oder das Alter von 73 Jahren nicht überschritten hat.

Zu- und Ausgang voneinander getrennt

Geregelt waren separater Zu- und Ausgang. In der Halle gab es neben dem Wartebereich zahlreiche Entnahmebetten. Nach Entnahme und Ruhepause gab es Essen zum Mitnehmen mit Fleischkäse und Wurstsalat. Aufgrund der Risikosituation musste auf das bislang bewährte Büfett verzichtet werden. Als Dank und Erinnerung erhielten die Spender eine Grillzange.

Rot-Kreuz-Mitarbeiter viele Stunden im Einsatz

Viel Arbeit hatten die Furtwanger DRK-Mitarbeiter, die am Mittwochabend bereits den Aufbau machten, am Donnerstagmorgen den Einkauf besorgten und das Essen richteten. Sie waren vom Vormittag bis 22 Uhr auf Achse. Am Abend wurden die Präparate nach Baden-Baden gebracht, wo rote und weiße Blutkörperchen und das Blutplasma geteilt und getestet wurden.

Blutspendezentrum in der Festhalle noch bis 27. März

Wie berichtet hat das Deutsche Rote Kreuz Furtwangen wegen der Corona-Krise nun zum Blutspendezentrum ernannt. Mit der Einrichtung dieser Zentren will das DRK ab Montag, 23. März, das über Jahrzehnte etablierte Konzept der mobilen Blutspendeaktion „vor der Haustüre“ anpassen. In Furtwangen ist das Blutspendezentrum in der Festhalle vom 23. bis zum 27. März von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Das DRK betont, dass für Blutspender kein gesteigertes Risiko bestehe, sich bei Spendeterminen mit dem Corona-Virus anzustecken. Für Terminreservierungen gibt es folgenden Link.