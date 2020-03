von Markus Reutter

Die Ereignisse in Sachen Corona überschlagen sich. Nachdem es am Dienstag noch seitens der Verantwortlichen hieß, der Kabarettabend mit Michael Altinger am Freitag, 13. März, in der Kulturfabrik findet statt, nahm der veranstaltende Verein Uhr und Kultur am Mittwoch die Aussage wieder zurück. „Wir sehen uns nicht mehr in der Lage, die Veranstaltung durchzuführen, das Risiko ist zu groß“, meinte der Vorsitzende Jacques Barthillat. Dabei bezog er sich auf ein Radio-Interview vom Mittwochvormittag, in dem der Chef des Robert-Koch-Instituts mittlerweile auch vor dem Besuch von Kleinveranstaltungen warne. „Ich muss jetzt absagen, die Kollegen sind mit mir einig“, meint Barthillat schweren Herzens.

Karten können auch zurückgegeben werden

Der Kabarettabend mit Altinger war bereits im Vorfeld ausverkauft. Die 120 Karten behielten ihre Gültigkeit, betont der Vorsitzende. Der Abend mit Altinger werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Wer sein Geld zurückwolle, solle mit der Karte zu der Vorverkaufsstelle, an der er die Karte gekauft habe. Dort erhalte er den Betrag zurück.

Große Unsicherheit

Noch kann Barthillat nicht sagen, in wie weit die Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus das weitere Programm in der Kulturfabrik beeinflussen. So steht am Freitag, 24. April, der Auftritt der A-capella-Band Anders im Terminkalender. 14 Tage vorher soll der offizielle Vorverkauf starten. Spätestens bis dahin möchte Barthillat entscheiden, ob diese Veranstaltung wie geplant stattfinden kann oder nicht.

Dramatische Entwicklung

Der Vorsitzende findet die Entwicklung „dramatisch“: „Das ganze öffentliche Leben wird lahmgelegt.“ Er kritisiert auch einen sich abzeichnenden Egoismus in Verbindung mit Hamsterkäufen. Solidarität bleibe auf der Strecke. Gerade in schwierigen Zeiten solle man doch zusammenstehen.

Risiken individuell einschätzen

Vom Landratsamt war zu erfahren, dass dem Leiter des Gesundheitsamtes, Jochen Früh, keine verschärften Vorgaben seitens des Robert-Koch-Instituts bekannt seien. Das Sozialministerium informierte am Mittwoch, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden müssen. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sei eine individuelle Einschätzung notwendig, welche Risiken bestünden und ob diesen mit infektionshygienischen Maßnahmen begegnet werden könne.

Je mehr Menschen, desto gefährlicher

Hinsichtlich der Risikobewertung gelten die Kriterien des Robert-Koch-Instituts: Je mehr Teilnehmer, desto wahrscheinlicher sei davon auszugehen, dass das Risiko eines nicht mehr kontrollierbaren Infektionsherdes bestehe, informiert das Sozialministerium Baden-Württemberg.