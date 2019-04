von Christa Hajek

Mit einer ökumenischen Vesper wurde die Campuskirche Furtwangen am Mittwochabend auf den Weg gebracht. In der evangelischen Kirche hielten der katholische Weihbischof Peter Birkhofer und der evangelische Dekan Wolfgang Rüter-Ebel den ökumenischen Gottesdienst. Mit dabei waren auch die beiden Furtwanger Geistlichen Lutz Bauer und Michael Schlegel, die gemeinschaftlich die Campuskirche vorbereiteten.

Wichtige Vergebung

„Die Wahrheit wird euch frei machen“ – unter diesen Bibeltext aus dem Johannesevangelium stellte Wolfgang Rüter-Ebel den Impuls. Jesus verknüpfe in diesem Gespräch, aus dem das Zitat stammt, die Begriffe der Freiheit und der Sünde. Die Menschen seien auf Vergebung durch die anderen angewiesen, betonte Wolfgang Rüter-Ebel.

Ökumenische Zusammenarbeit

Im Gemeindehaus wurde bei Getränken und Gebäck weiter diskutiert. Michael Schlegel machte in einer Präsentation Entstehung und Ziele der Campuskirche Furtwangen deutlich und betonte die enge ökumenische Zusammenarbeit seit Jahren. Nicht nur gemeinsame Gottesdienste, auch die Begleitung im Glauben stehe auf dem Programm, ebenso wie ganz praktische Unterstützung der Studierenden. Die Campuskirche bezeichnete er nachdrücklich als „Anlaufstelle für alle Konfessionen“.

„Wir werden die Campuskirche nach Kräften unterstützen“, versicherte der Rektor der Hochschule Furtwangen, Rolf Schofer, in seinem Grußwort. Barbara Schlenker als Referentin für die Hochschulen in der Erzdiözese Freiburg appellierte an die Studierenden, die Spielräume der ökumenischen Zusammenarbeit zu nutzen. Mit kritischem Blick sollten sie sich bemühen, die eigenen Grenzen zu überwinden.

Zeitbudget für Pfarrer Bauer

Die Inhalte der Campuskirche sollten gemeinsam entwickelt werden. Der evangelischen Kirchengemeinde Furtwangen dankte Pfarrer Lutz Bauer, denn der Kirchengemeinderat entlastet ihn und zeigte sich damit einverstanden, 25 Prozent seiner Zeit der Campuskirche zur Verfügung zu stellen. „Ein guter Tag für Furtwangen“, betonte Peter Bake vom evangelischen Kirchengemeinderat. Mit der Campuskirche betrete man Neuland. Die Arbeit mit den jungen Menschen sei wichtig, auch der Kontakte zu anderen Religionen.