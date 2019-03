von Siegfried Kouba

„Uns geht es um Nachhaltigkeit und darum, unsere schöne Stadt noch schöner zu gestalten und langfristig für unsere Kinder und Enkel lebenswert zu erhalten“, positionierte die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Tanja Hall, hierzu beim traditionellen Rehessen im Gasthaus „Löwen“.

Erwin Teufel rät zu Bürgernähe

Unterstützung fand sie dabei in den Worten des früheren Ministerpräsident Erwin Teufel, der als Ehrengast des Abends mit 35 Teilnehmern von der „wichtigen Basisarbeit einer Partei“ sprach, denn vor Ort würden die für die Menschen wichtigen Entscheidungen getroffen. „Deshalb sollten wir hören, was die Bürger zu sagen haben und ihre Wünsche und Sorgen ernst nehmen.“ Laut Erwin Teufel ginge es nach einem turbulenten Jahr in Berlin mit schwieriger Regierungsbildung und sinkender Zustimmung in den Umfragen bei den Kommunalwahlen am 26. Mai darum, Vertrauen bei den Wählern zu schaffen und damit möglichst viele Sitze im Gemeinderat für die CDU zu gewinnen. „Wir spielen bei allen wichtigen Entscheidungen für unsere Stadt eine gewichtige Rolle. Diese wollen wir zum Wohl Furtwangens weiter tragen“, meinte Tanja Hall, die sich bei ihren Mitstreitern für eine enorme Präsenz in der Stadt bedankte.

Sogar über das derzeit finanziell Machbare hinaus zeige man Engagement in der AG Aussegnungshalle. Die Notwendigkeit einer Aussegnungshalle werde zwar von allen Seiten gesehen, der angespannte Haushalt der Stadt lasse die Realisierung aber derzeit nicht zu. „Entsprechend wollen wir nun Spenden als Basis für den Bau über die AG sammeln“, meinte Tanja Hall.

Bürgermeister blickt auf das Haushaltsjahr

Bürgermeister Josef Herdner blickte in seinem Ausblick auf das Haushaltsjahr und die millionenschweren Investitionen für Ausbau und Sanierung des OHG, das Rohrbacher Gemeinschaftshaus oder die Digitalisierung der Stadt.

Fraktionssprecher Thomas Riesle nahm die Gelegenheit wahr, zwei verdienten, nun aber aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern, Arthur Schneider und Erich Straub, zu danken. Beide hätten den Stadtverband über viele Jahre bei unzähligen Aktionen unterstützt und zum Erfolg der CDU in Furtwangen beigetragen.

Fraktionssprecher würdigt Urgesteine

In einer launigen und unterhaltsamen Rede ging Riesle auf den politischen Werdegang und die politischen Aktivitäten der beiden „Urgesteine“ der Kommunalpolitik ein. Beide prägten über viele Jahre hinweg die Geschicke ihrer Ortsteile, verloren aber nie die Kernstadt und ihre Verbindung zu den Ortsteilen aus den Augen.

Als Dank ihrer besonderen Verdienste um die Partei, erhielten die beiden die Ehrennadel, sowie eine Ehrenurkunde der CDU Deutschlands. Mit den Worten „wir werden euch vermissen“ und unter großem Applaus für die beiden, schloss Tanja Hall den offiziellen Teil des Rehessens.