von Stefan Heimpel

Im Vorfeld des langen Einkaufsabends am Freitag, 12. April, haben die Einzelhändler im Verein der Unternehmer und freien Berufe (VdU) eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Vor den am Einkaufsabend beteiligten Geschäften und auch noch an einigen anderen Stellen in der Stadt stehen große Osterhasen aus Holz.

Das Holz wurde von der Schreinerei Müller vorbereitet, Farben-Gruber stellte die Farben zur Verfügung. Schüler aus der Werkstatt der Bregtalschule haben die Hasen dann unter Anleitung des Lehrers Klaus Waldvogel bunt bemalt. Die Hasen wurden vom Unternehmerverein in Kooperation mit der Stadt dann aufgestellt.