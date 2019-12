von Matthias Winter

Mit einem schön verpackten Pralinengeschenk samt persönlichem Anschreiben bedachte die Bürgerstiftung jene Bewohner des Altenheims St. Cyriak, die keine eigenen Angehörigen mehr haben. Für das Geschenk der Bürgerstiftung an das Altenheim gab es von Heimleiter Benedikt Spath ein herzliches Dankeschön. Gleichzeitig betonte er, dass die Zahl der Senioren ohne familiäre Beziehungen immer mehr zunehme.

Manche bekommen nur selten Besuch

Teils lebten Angehörige sehr weit entfernt, so dass sie nur sehr selten zu Besuch kämen, manchmal seien die familiären Verhältnisse auch zerrüttet und manchmal gebe es einfach keine Angehörigen mehr, was für die in diesem Jahr bedachten insgesamt 23 Senioren zutreffe. Auch im Altenheim bemühe man sich um diese Menschen, doch nun könnten sie sich am Heiligen Abend über ein zusätzliches Geschenk freuen. Spath dankte der Bürgerstiftung und lobte das Engagement der darin ehrenamtlich Tätigen.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Dabei betonte er, dass auch das Altenheim dringend weitere ehrenamtliche Helfer suche. Dabei gehe es um vielfältige Einsatzmöglichkeiten. So sei beispielsweise eine Begleitung zu einem Arztbesuch schon sehr hilfreich. Zwar verfüge auch das Heim selbst über einen Sozialdienst, der Einzel- und Gruppenangebote organisiere. Darüber hinaus jedoch sei die Unterstützung durch Ehrenamtliche dringend erforderlich. Derzeit gibt es im Heim lediglich 13 Personen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Das seien viel zu wenige, deshalb wolle man im kommenden Jahr auch eine Werbeoffensive starten.

Rainer Lübbers, der sowohl bei der Bürgerstiftung als auch im Aufsichtsrat des Altenheims aktiv ist, merkte an, dass auch der Caritas-Altenheimverein dringend weitere Mitglieder suche. Der Verein sei eigentlicher Träger des Heims und verfüge derzeit lediglich über 81 Mitglieder. Das könne auch daran liegen, dass der Verein in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent sei wie andere. Dabei müsse er das 10-Millionen-Projekt Altenheim alleine stemmen und sei dabei dringend auf Spenden angewiesen.

Bürgerstiftung beteiligt sich an Aufzug

Lübbers merkte bei dieser Gelegenheit an, dass die Bürgerstiftung nicht nur die weihnachtliche Geschenkaktion auf die Beine stelle, sondern sich auch an dem neuen Aufzug für das Heim beteiligt habe und Ansprechpartner sei, wenn einmal eine unverhoffte Ausgabe gestemmt werden müsse.

Bürokratische Hindernisse

Spath merkte an, dass das Heim durch bürokratische Vorgaben immer wieder in Schwierigkeiten gerate. So habe man bei der 2009 abgeschlossenen Sanierung extra zehn Zwei-Personen-Wohnungen geschaffen, für die es einen Bedarf gegeben habe und gebe. Das habe auch den Vorgaben entsprochen. Im selben Jahr habe es aber eine Anordnung gegeben, dass in einigen Jahren nur noch Ein-Zimmer-Appartements gestattet seien. Da eine entsprechende Umsetzung für das Heim ökonomisch nicht verkraftbar sei, habe man nun noch einen Aufschub bis 2029 erhalten. Statt derzeit 96 vollstationären Plätzen seien dann aber nur noch 88 Plätze verfügbar.

Schwierige Suche nach Altenpflegern

Sorgen bereitet der Heimleitung auch die personelle Versorgung. Altenpfleger seien sehr gesucht. Bei ausländischen Kräften sei oft das Sprachproblem ein ernstes Hindernis, wobei der Dialekt noch erschwerend hinzukomme. Daher biete das Altenheim St. Cyriak auch einen internen Sprachkurs für Mitarbeiter, wobei der Dialekt eine Rolle spiele. Gefragt seien aber nicht nur Deutschkenntnisse. „Wir sind ein offenes Haus mit über zwölf Nationalitäten“, betonte Spath.