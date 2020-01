von Stefan Heimpel

Der langen Tradition entsprechend überbrachte Bürgermeister Josef Herdner auch beim Neujahrskonzert 2020 der Furtwanger Stadtkapelle (der SÜDKURIER berichtete bereits) der ganzen Stadt seine Grüße zum neuen Jahr und stellte dabei einige Überlegungen an, auf was man sich in diesem Jahr einstellen müsse.

Zuerst dankte Herdner der Stadt- und Jugendkapelle Furtwangen für die musikalische Einstimmung auf das neue Jahr. Wir stehen jetzt, so der Bürgermeister, am Anfang einer neuen Dekade und hier werfen bereits große Ereignisse ihre Schatten voraus.

Interessante Feste vor der Tür

In den kommenden zehn Jahren werde man in der Stadt interessante und große Feste feiern können. So kann man 2023 auf 150 Jahre Stadtrechte zurückblicken, 2026 feiert die Narrenzunft Furtwangen ihr 100-jähriges Bestehen und 2029 kann man gar 850 Jahre Furtwangen feiern.

Dazu werde es noch eine ganze Reihe weiterer Jubiläen von Vereinen und auch wichtige Termine in den Ortsteilen geben. Schon fast vor der Tür steht dabei das 800-jährige Bestehen Schönenbachs im kommenden Jahr.

Unruhige Zeiten

Im Blick auf die allgemeine Lage sprach Bürgermeister Herdner von einer sehr unruhigen Zeit. In der Weltpolitik herrsche Unklarheit und es fehle die Kontinuität.

Allerdings müsse man auch bedenken: War es schon einmal ruhig auf dieser Erde? Völkerwanderungen, weltpolitische Veränderungen und auch klimatische Verschiebungen hätte es schon immer gegeben. Ganz wesentlich für die aktuelle Entwicklung sei der umfangreiche Einzug der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, die vieles verändere. Entscheidend sei es nun, die immer komplexeren Informationen zu verarbeiten und gleichzeitig ihre Qualität im Auge zu behalten.

Menschen benötigen Zeit

„In der Zukunft wird es sehr stark darauf ankommen, wie wir alle Informationen verarbeiten und kommunizieren. In einer Zeit, in der alles immer schneller zu werden scheint, benötigen wir auf der anderen Seite Zeit, um alles gut zu verarbeiten“, so Bürgermeister Herdner.

Die Qualität der Kommunikation werde auch eine wesentliche Grundlage für das Zusammenleben in der Kommune sein. Daher werden jetzt Menschen gebraucht, die mit ihrer Ruhe und Gelassenheit es verstehen, komplexe Vorgänge in eine einfache und verständliche Sprache zu übersetzen. Und damit meine er nicht die Marktschreier und Polarisierer dieser Welt, stellte Herdner abschließend fest.