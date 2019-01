von Stefan Heimpel

In seiner Neujahrsansprache im Rahmen des Neujahrskonzerts der Stadtkapelle appellierte Bürgermeister Josef Herdner an die Bürger, sich gerade auch in der Kommunalpolitik zu engagieren. Denn in diesem Bereich der Politik habe man viel Entscheidungsspielraum, die Kommune und ihre Gremien seien die Keimzellen der Demokratie.

Schwierige Suche nach Gemeinderatskandidaten

Doch gerade im Blick auf die Kommunalwahlen am 26. Mai dieses Jahres sei es für die Fraktionen wieder nicht einfach, Kandidaten für Gemeinderat und Ortschaftsrat zu finden: „Ich appelliere daher an Sie alle: Machen Sie mit und bringen Sie sich ein. Es geht hier um Ihre persönliche Grundeinstellung zum Zusammenleben vor Ort, in unserer Stadt und in den Ortsteilen.“

Gegen die grassierende Gleichgültigkeit

Wer sich hier nicht engagiere, dem sei offensichtlich die Zukunft der städtischen Einrichtungen für Freizeit, Bildung und vieles mehr egal. Dieses Problem sei allerdings eine Folge der gesamtpolitischen Entwicklung. So könne man feststellen, dass sich Amerika auf der politischen Bühne aus der Verantwortung immer dann zurückzieht, „wenn etwas für die USA herausspringt“. Doch dieses Vakuum könne auch Europa nicht auffüllen, da sich auch im europäischen Gefüge viele Risse auftäten.

Schwindender Kontakt der Politiker zu den Menschen

In Deutschland sei es den Volksparteien offensichtlich nicht mehr möglich, eine große Mehrheit der Bevölkerung für sich zu gewinnen. So herrsche bei den Menschen eine Unsicherheit, die gerade den populistischen Kräften sowohl in Deutschland wie in Europa eine ideale Plattform biete. Die politischen Verantwortlichen haben nach Meinung von Josef Herdner den Kontakt zur Basis, zu den Menschen verloren. Dies werde immer wieder deutlich an der geringen Wahlbeteiligung, auf die er sich dann auch bei seinem Appell für die Beteiligung an der Kommunalwahl bezog.

Vor Ort in Furtwangen vieles geschafft

Dabei habe man in den vergangenen Jahren konkret in Furtwangen bewiesen, was möglich sei, wenn alle gemeinsam anpackten und sich für das Gemeinwohl einbrächten. Dadurch seien Infrastrukturen geschaffen und erhalten sowie die Lebensqualität verbessert worden.

Deshalb könne man in Furtwangen mit einem gestärkten Selbstvertrauen voll Kraft und Zuversicht in das neue Jahr 2019 starten. Es gelte, die begonnenen Maßnahmen wie Breitband, Schulsanierung, Stadtsanierung und manches mehr fertigzustellen und neue Aufgaben mit Augenmaß anzugehen.