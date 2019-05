von Christa Hajek

Rückblick auf vielfältige Aktivitäten gab die Behindertensport- und Freizeitgruppe Furtwangen (BSFG) bei ihrer Hauptversammlung im Hotel „Ochsen“. An der Spitze des Vereins gab es einen Wechsel: Zum neuen Vorsitzenden wählte die Versammlung Andreas Scheffler. Die bisherige Vorsitzende Dagmar Gronert wird die Kasse führen, ein Amt, das sie schon früher innehatte.

Zweiter Vorsitzender blieb Norbert Schwörer und zum neuen Schriftführer wurde Leonardo Bianco gewählt. Notwendig wurden die Veränderungen, weil Roland Haberstroh, Kassierer und Schriftführer, im Laufe des vergangenen Jahres von Furtwangen weggezogen ist, wie Dagmar Gronert erläuterte, die auch von einer guten Finanzlage berichtete. Größte Ausgabenposten sind die Gebühren für Sporthallen und Schwimmbad.

Vom Warmbadetag bis zum Fußballtennis

Die Beiträge sollen trotzdem nicht erhöht werden. Allerdings zahlen die Schwimmer einen Anteil am Eintritt. Die Schwimmer trafen sich zu 33 Übungsabenden, berichtete Hannelore Tolksdorf. Zusätzlich eingeführt wurde der Warmwasser-Badetag am Montag, zu dem regelmäßig sechs bis zehn meist ältere Leute kommen. Das Training wird abwechslungsreich gestaltet und individuell abgestimmt, betonte Hannelore Tolksdorf.

Für das Fußballtennis ist Norbert Schwörer zuständig. Sechs bis zehn Leute beteiligen sich regelmäßig, die Abteilung startet bei fünf bis sechs Turnieren pro Jahr.

Zwei Gruppen geistig behinderter Jugendlicher aus der Bregtalschule halten sich fit, berichtete Hubert Gulde. Auf dem Programm stehen Schwimmen sowie Ball- und Bewegungsspiele. Im Namen der Stadt Furtwangen dankte Stadtrat Norbert Staudt für das „breite Sportangebot für Behinderte und Nichtbehinderte“, dazu gehört auch der Rehasport. Er hob die gute Zusammenarbeit mit der Bregtalschule hervor.

Mit der silbernen Ehrennadel zeichnete Dagmar Gronert Silvio Bertoldi aus. Seit 20 Jahren aktiv sind Kerstin Scherzinger und Norbert Schwörer. Für zehn Jahre aktiver Mitgliedschaft wurde Matthias Kühn geehrt. Die fleißigsten Trainingsbesucher bei den Schwimmern waren Manuela Rombach, Marianne Bartle, Simone Kristmann und Hannelore Tolksdorf.

Kooperation mit der Bregtalschule

Mit einem Blumenstrauß dankte Norbert Schwörer der bisherigen Vorsitzenden Dagmar Gronert „für die Bewältigung eines sehr schwierigen Jahres“. Seit 20 Jahren besteht die Kooperation mit der Bregtalschule. Das wird am 12. Oktober mit einem Spielfest gefeiert, kündigte Dagmar Gronert an. Als nächstes steht die Kulturwoche auf dem Programm, an der sich die BFSG ebenfalls beteiligen wird.