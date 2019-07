von Stefan Heimpel

Zu Beginn der Sommerferien steht im oberen Bregtal jedes Jahr ein besonderes Fußball-Ereignis auf dem Plan: Die Mannschaften des oberen Bregtals messen sich bei dem gemeinsamen Turnier um den Bregtalpokal. Pokalsieger wurden in diesem Jahr die Sportfreunde Neukirch.

Spielgemeinschaft Vöhrenbach-Hammereisenbach als Ausrichter

Ausrichter des Pokals war die Spielgemeinschaft Vöhrenbach-Hammereisenbach, die Spiele fanden auf dem Hammereisenbacher Sportplatz statt. Allerdings hatte das Turnier deutlich unter den teilweise unwetterartigen Regenfällen in Hammereisenbach zu leiden. Es war nicht ganz einfach, für die Spiele immer wieder einigermaßen trockene Phasen zu erwischen. Am Ende zog Turnierleiter Ümit Serdar allerdings eine positive Bilanz von dem Turnier, das wieder sehr gut abgelaufen war.

Unterhaltsame Spiele

Den Auftakt bildete das Spiel der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach als Ausrichter gegen den letztjährigen Turniersieger FC Gütenbach. Bei diesem Spiel trennten sich die Mannschaften mit 0:0 Toren.

Sportplatz fast ein Matschplatz

Es gab ganz unterschiedliche Spiele, die für die Zuschauer auch immer wieder unterhaltsam waren. Das höchste Ergebnis erreichte der FC Gütenbach gegen die Sportfreunde Schönenbach mit 4:0 Toren. Zum Ende des Turniers war der Sportplatz allerdings fast ein Matschplatz, sodass hier keine Tore mehr fielen.Turniersieger wurden die Sportfreunde Neukirch mit zehn Punkten, die drei Spiele gewannen, lediglich am Ende des Turniers bei dem schlecht bespielbaren Platz gab es ein Unentschieden gegen Schönenbach.

FC Furtwangen auf zweitem Platz

Auf den zweiten Platz kam der FC Furtwangen mit sieben Punkten, der nur gegen Neukirch eine Niederlage hinnehmen musste. Den dritten Platz mit fünf Punkten belegte der Titelverteidiger FC Gütenbach gefolgt der SG Vöhrenbach-Hammereisenbach (4 Punkte) und den Sportfreunden Schönenbach (ein Punkt).

Kleine Chronik in Vorbereitung

Bei der Siegerehrung kündigte Turnierleiter Ümit Serdar an, dass man im Blick auf das 60-jährige Bestehen des Bregtalpokals in zwei Jahren eine kleine Chronik vorbereite, in der dann ein Rückblick auf 60 Jahre Fußball im oberen Bregtal geboten wird.