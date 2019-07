Das Wetter ist diesen Sommer sehr launisch und zeichnete sich schon durch einige Hitzewellen aus. In der Hektik wurde im Bregtalbad der 15 000. Besucher völlig übersehen. Daher wurde einen Tag später die 16 000. Besucherin geehrt, wie der Verein Bregtalbad mitteilte.

Nach dem Rekord für den 10 000. Besucher am 1. Juli des Jahres, der noch nie so früh geehrt werden konnte, war es deutlich kälter geworden. Der 15 000. Besucher warf sich deshalb erst im Zeitraum zwischen dem 24. und 25. Juli in die kühlen Fluten, was den zweiten Platz in den vergangenen zehn Jahren bedeutet. Das Jahr 2015 behält den Rekord. Damals wurde schon am 16. Juli der 15 000. Besucher gezählt.

Die 16 000. Besucherin war Veronika Kolgin aus Russland mit ihrer Tochter Katharina, die das Bregtalbad schon seit neun Jahren jeden Sommer besucht. Sie treffen hier auch inzwischen viele Bekannte und lieben besonders den Eiskaffee und die Eisschokolade. Schwimmmeister Kapitoschka Koslowski wird von ihnen als sehr umsichtig gelobt.

Die 16 001. Besucherin war dann Katharina Bossio aus Furtwangen. Sie kam mit ihren beiden Töchtern. Sie lieben Eis und Pommes und sind sehr gerne im Bregtalbad. Oft ist auch die ganze Familie gemeinsam im Bregtalbad anzutreffen.