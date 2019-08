Nach einer kühlen und sehr ruhigen Woche wurde das Bregtalbad vergangene Woche am Happy Friday durch die Outsiders abends doch noch mit Besuchern überrannt und so konnte dann am Sonnen-Sonntag, 18. August, glücklich Ramona Basso aus Furtwangen als 20 000. Besucherin mit ihren Begleitern Antonio und Mira Albini als 19 999. und 20 001. Besucher begrüßt werden.

1000 Rutschen gewünscht

Ramona Basso freut sich bereits auf den nächsten Sommer, dann mit Saisonkarte 2020. Alle drei freuen sich sehr über das Schwimmbad am Ort, wo auch Mira immer ihre Freundinnen und Schulkameraden trifft. Auf die Frage nach Verbesserungswünschen kam dann nach etwas Zögern aber doch ein Herzenswunsch von Mira: 1000 Rutschen.

20 000 Besucher wurde in den vergangenen zehn Jahren nur einmal erreicht. Das war im Jahr 2015. Damals wurde der Jubiläums-Badegast am 7. August begrüßt. Somit liegt 2019 nun lediglich ein paar wenige Tage gegenüber dem Rekord von 2015 zurück. In allen anderen Jahre wurden bislang weniger als 20 000 Besucher registriert.

Endspurt im Bregtalbad

Das Bregtalbad freut sich auf weitere schöne Tage Wetter zum August-Ende. Am kommenden Freitag, 23. August, hält sich das Ferienprogramm der Stadt unter Leitung von Dirk Maute im Bregtalbad auf und Schwimmmeister Kapitoschka Koslowski hat schon viele aufregende Spiele im und um das Becken vorbereitet.

Zirkus-Woche mit Bürgermeister-Pommes

Bürgermeister Josef Herdner als Kiosk-Koch im Bregtalbad. Am 27. August betätigt er sich wieder als Pommes-Koch. | Bild: Verein Bregtalbad

In der Woche darauf organisiert das Kinderferienprogramm eine Zirkus-Woche und kommt mittags zum Essen immer ins Bregtalbad. Am 27. August wird sich dabei Bürgermeister Josef Herdner wieder als Pommes-Koch betätigen. Aufgrund verschiedener Einsätze in den vergangenen Jahren und auch schon in dieser Saison ist Herdner mittlerweise ein Spezialist an der Fritteuse. Jung und Alt dürfen sich also auf wirklich bürgermeisterlich gut gebratene Pommes freuen.