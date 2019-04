von Stefan Heimpel

Am Samstag, 4. Mai, öffnet um 9 Uhr das Otto-Hahn-Gymnasium wieder seine Türen zur elften Bildungsmesse. 38 Aussteller aus verschiedenen Bereichen präsentieren hier eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten. Die große Vielfalt sei beeindruckend, so die Organisatoren der Aussteller: 60 verschiedene Ausbildungsberufe sind vertreten, dazu kommen weitere 22 duale Studiengänge.

Auch Azubis geben Auskunft

An allen Ständen sind nicht nur die Ausbildungsleiter und andere Firmenvertreter anwesend, sondern vor allem auch junge Menschen, die aktuell diese Ausbildungen absolvieren und den interessierten Jugendlichen und auch deren Eltern Auskünfte aus erster Hand geben können.

Zentrale Infostelle

Grundsätzlich hat sich in der elften Auflage am Konzept der Berufsbildungsmesse nichts geändert. Aber man will die Besucher nun noch gezielter zu den für sie jeweils interessanten Ausstellern weiterleiten, sodass der Besuch noch effektiver wird als bisher. Dazu gibt es in der Aula eine zentrale Infostelle. Ergänzend gibt es im Haus entsprechende Wegweiser, an denen man sich je nach Bedarf orientieren kann.

Es gibt nämlich drei Gruppen von Besuchern, die jeweils ein ganz unterschiedliches Informationsbedürfnis haben. Das sind zuerst einmal diejenigen, die noch keine ganz konkreten Vorstellungen von ihrer Zeit nach der Schule haben. Dies sind vor allem jüngere Menschen, die man in diesem Jahr noch gezielter ansprechen möchte. Sie können interessante Berufe und deren Ausbildungsgang kennenlernen. Die zweite Gruppe sind diejenigen Mädchen und Jungen, die bereits bestimmte Berufe im Blickfeld haben. Für sie sind die Guides am Infostand zuständig; außerdem gibt es Wegweiser zu Ausstellern mit den entsprechenden Berufsbildern. Und erfahrungsgemäß sind immer Besucher anzutreffen, die ganz konkrete Vorstellungen haben, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Sie können sich bei einzelnen Betrieben informieren, wie dort die Berufsausbildung abläuft.

Duales Studium

Neben diesem allgemeinen Informationsstand gibt es eine zweite wichtige Informationsquelle, die in diesem Jahr neu ist. Hier wird über das duale Studium informiert. Bei dieser Form des Studiums an den dualen Hochschulen im Land arbeiten die Auszubildenden einen Teil ihrer Ausbildungszeit in ihrem gewählten Betrieb. Dazwischen liegen Studienzeiten an der Hochschule mit einer entsprechend fundierten theoretischen Ausbildung als Ergänzung. Allein 22 solche duale Studiengänge werden von den Ausstellern der elften Berufsbildungsmesse angeboten.

Lehre und Hochschule verbinden

Ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Studium Plus. Hier wird eine klassische Berufsausbildung mit einem Studiengang an der Hochschule Furtwangen verbunden. Der Absolvent hat am Ende zwei komplette Abschlüsse sowohl als Facharbeiter wie als Bachelor, und zwar in einer deutlich kürzeren Zeit, als wenn er die beiden Ausbildungsgänge hintereinander absolvieren würde. Die Berufsausbildung im Betrieb und das dazugehörige Studium an der Hochschule ergänzen sich gegenseitig. Am Ende sind die Absolventen Ingenieure der entsprechenden Fachrichtung, allerdings mit einer weit über das bisher übliche Maß an praktischer Erfahrung und Können. Als Ergänzung werden Botschafter verschiedener Studiengänge der wissenschaftlichen Hochschulen auf der Bildungsmesse zu finden sein, die über ein Studium informieren.

