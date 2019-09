von Wilhelm Bartler

Der FC 04 Gütenbach hatte am Wochenende zum Oktoberfest geladen. Am Samstag stand im Festzelt die Dirndl- und Lederhosenparty mit der Band Wälderblut auf dem Programm. Das Zelt war rappelvoll und zahlreiche Besucher zeigten sich in Lederhosen und Trachten.

Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler Bild: Wilhelm Bartler

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein