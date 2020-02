Besonders groß war in diesem Jahr die Beteiligung am Hemdglunkerumzug am Abend des schmutzigen Donnerstags in der Furtwanger Innenstadt. Begleitet von drei Musikkapellen zogen die weiß gekleideten Narren, angeführt von den Hexen, mit ihren Fackeln durch die Stadt zum Marktplatz. Hier war bereits der Scheiterhaufen für den letzten Meckerer aufgeschichtet. Durch die meterhohen Flammen dieses großen Holzhaufens sprangen dann zur Begeisterung der Zuschauer immer wieder die Hexen, wobei in diesem Jahr ganz besonders die jungen Hexen hier aktiv waren.