von Markus Reutter

Der Biergarten auf dem Furtwanger Marktplatz ist dieses Mal „sehr gut gelaufen“, meint Werner Dold von der Agentur Feierabend, die die im vergangenen Jahr wiederbelebte Veranstaltung auch in diesem Jahr organisiert hat. Während aber im Sommer 2017 etliche Regentage dazwischen kamen und der Biergarten nur an 17 von insgesamt 28 Tagen geöffnet werden konnte, war das Wetter dieses Mal ausgezeichnet, freut sich Dold. Lediglich beim Auftritt der Stadtkapelle am 20. Juli habe wegen eines heftigen Gewitters für eine gute Stunde unterbrochen werden müssen. Ansonsten sei der Biergarten immer geöffnet gewesen. Wegen des großen Zuspruchs aus der Bevölkerung sei zusätzlich an den vergangenen beiden Samstagen geöffnet worden.

Frische Speisen locken

Ein „großes Lob“ spricht Dold den beiden Bewirtern aus, Cegos Bistro aus Furtwangen und dem Bar Restaurant Carlos aus Schönwald. Hierbei erwähnt er besonders einen jungen Koch, der die Speisen frisch zubereitet habe. Das habe sich herumgesprochen und den Besuchern sehr gut geschmeckt. Dementsprechend gut besucht sei bereits der Mittagstisch gewesen mit jeweils 40 bis 50 Leuten. Auch das musikalische Angebot am Abend wurde bestens angenommen. Dold erinnert allein an den vergangenen Freitag, als zum Auftritt von „Luft und Blech“ über 200 Leute den Biergarten bevölkerten. „Da gab es keinen freien Sitzplatz mehr.“ Viele Furtwanger hätten das Angebot genutzt, viele Leute seien auch mehrfach gekommen, aber auch etliche Touristen hätten den Biergarten besucht. Musikalische Einlagen gab es jeweils freitagabends, aber auch häufig mittwochs oder donnerstags.

Trotz des großen Zuspruchs sei die Veranstaltung auf Unterstützung angewiesen. Als Hauptsponsor nennt Dold die Firma Ketterer Antriebe, aber auch die Stadt helfe beispielsweise bei den Nebenkosten durch Strom und Wasser. Hinzu kämen rund ein Dutzend weitere, kleinere Sponsoren. Kosten gebe es etliche, nennt Dold unter anderem die Veranstalter-Haftpflicht über den langen Zeitraum, ebenso die Gema-Gebühren, die zu Buche schlagen.

Auch für das nächste Jahr sei wieder ein Biergarten auf dem Marktplatz geplant, erklärt Dold. Hierzu gebe es aber im Dezember noch ein Gespräch mit Bürgermeister Josef Herdner und den zwei Bewirtern. Dabei würden auch Ideen für die nächste Auflage des Biergartens besprochen. Doch alleine das Programm garantiert keinen Erfolg. Als Open-Air-Angebot sei die Veranstaltung in erster Linie wetterabhängig, stellt Dold klar.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein