von Jürgen Liebau

Bei einem Brand im Keller des Gasthauses „Bad“ in der Baumannstraße in Furtwangen ist am Freitagnachmittag eine Person verletzt worden. Sie ist mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Wirt versuchte vergebens, selbst zu löschen

Wie Jürgen Scherzinger, Kommandant der Feuerwehrabteilung Furtwangen, auf Anfrage berichtete, brach durch einen technischen Defekt im Keller ein Feuer aus. Der Inhaber versuchte, den Brand zunächst selbst zu löschen, musste dann aber doch die Hilfe der Feuerwehr anfordern. Die rückte mit einem Löschzug aus.

Elf Personen in Sicherheit

„Da gemeldet wurde, dass sich elf Personen im Haus befanden, wurden sicherheitshalber drei Notärzte angefordert“, berichtet Scherzinger. Hinzu kamen vier Rettungswagen. „Als wir eintrafen, befanden sich diese elf Personen zum Glück schon Freien und somit in Sicherheit“, so der Kommandant.

Mit 25 Mann im Einsatz

Die Wehrmänner hatten mit großer Hitze und starken Rauch zu kämpfen. Drei Atemschutztrupps gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Die Wehr war mit 25 Mann im Einsatz.