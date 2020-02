Firmandinnen aus Villingen und aus der Seelsorgeeinheit Bregtal informierten sich jüngst über die Schwenninger Babyklappe. Unter dem Thema „Fremd oder beheimatet – Wo bin ich zu Hause“ machten sich sieben Firmandinnen aus Villingen und zehn aus der Seelsorgeeinheit Bregtal auf ins Franziskusheim nach VS-Schwenningen, um sich unter anderem über die Babyklappe zu informieren. Zunächst wurde in einem Workshop gemeinsam mit Selma Zähringer, pastorale Mitarbeiterin, und Mesnerin Tanja Hall das Thema erarbeitet. Die Firmlinge erfuhren vom ersten Kind der biblischen Erzählungen, welches ausgesetzt wurde (Mose) und eine neue Heimat fand. So schloss sich am Ende der Kreis zur von der Pro-Kids-Stiftung und ihrem Initiator Joachim Spitz initiierten Babyklappe.

Joachim Spitz stand den jungen Frauen Rede und Antwort, hatte aber auch für diese ganz spezielle, Seelsorgeeinheiten übergreifende Gruppe, noch mehrere Überraschungen parat. So berichtete die Pflegerin, die das erste Baby, das je in der Schwenninger Babyklappe abgegeben wurde, dort herausgenommen hatte, von der Situation damals. Bis heute bestehe Kontakt zu den Kindern der Babyklappe. Und mit Freuden hörten die Teilnehmerinnen, dass alle Kinder wohlauf seien und prächtig gedeihen.

Emotionaler Nachmittag

Ein ganz besonderer Gast war noch der Südwestrundfunk, der eine Reportage über das große Engagement der Pro-Kids-Stiftung und ihren Initiator Joachim Spitz aufnahm. Bewegt durch den emotionalen Nachmittag, ging es dann für die jungen Menschen wieder zurück nach Hause.