Die Frauengemeinschaft hatte zur Frauenfasnet in den Pfarrsaal St. Cyriak eingeladen. Unter dem Motto „Ob Bettseicherle oder Fliederbusch, zu de Frauefasnet – husch, husch, husch. Flower-Power überall. Kumme ihr Blueme – ab in de Pfarrsaal!“ präsentierte sich ein bunter Blumenstrauß. Doch nicht nur Blumen, sondern auch Gartenzwerge und Gärtner, Bienen und Käfer waren gekommen. Die „Kienzlers“ führten in bewährter Weise Regie, viele Akteure präsentierten sich auf der Bühne, so auch die „Kelly Family.“ Als sogar der greise Vater „Dan Kelly“ auf die Bühne geschleppt wurde, war das Publikum außer Rand und Band. Und erst nach Mitternacht, als der offizielle Teil mit dem gemeinsamen Lied „Gott schütze die Frau“ endete und Karin Kienzler sich bei allen Mitwirkenden bedankte, machten sich die ersten Besucher auf den Nachhauseweg.