von Stefan Heimpel

Auch die vierte Stausee-Night des Furtgau-Clubs Linach war ein voller Erfolg. Hunderte von Besuchern feierten bis in die Morgenstunden unter den Mauerbögen der Linacher Staumauer.

Alle zwei Jahre lädt der Furtgau-Club zu diesem Event ein. Die Idee aus dem Jahr 2013 hat sich sehr gut etabliert. Das Angebot bei Speisen und Getränken wurde in diesem Jahr noch einmal etwas modifiziert, was bei den Besuchern gut ankam.

Illuminierte Staumauer

Unter der illuminierten Staumauer war in einem der Mauer-Bögen die Bogenbar aufgebaut. Darüber waren die beiden DJs aus Freiburg im Einsatz und hatten von dort aus natürlich auch den idealen Überblick über das ganze Festgelände. Bereits beim letzten Mal hatten sie erfolgreich für Stimmung bei dieser Party gesorgt. Auch in diesem Jahr kam ihre Musik offensichtlich wieder sehr gut an.

30 Helfer im Einsatz

Für den Furtgau-Club ist die Veranstaltung eine große Herausforderung. Allein am Samstagabend waren hier rund 30 Helfer, alles Vereinsmitglieder, im Einsatz. Dazu kamen jeweils 20 weitere Helfer für den Aufbau am Freitag und Samstag sowie den Abbau am Sonntagmorgen. Vorsitzender Jochen Trenkle kann sich aber auf die breite Unterstützung seiner Mitglieder verlassen, die in Linach wohnen oder sonst enge Beziehungen zu Linach haben.

Unterstützt wurde der Furtgau-Club dabei auch noch vom Sanitätsdienst des Roten Kreuzes und der Feuerwehr bei der Parkplatz-Einweisung.

Sehr gut angenommen wird das neue Angebot von Currywurst und Pommes. Die Helfer vom Furtgau-Club haben hier alle Hände voll zu tun. | Bild: Stefan Heimpel

Bier frisch vom Faß

In diesem Jahr hatte man sich entschieden, das Angebot für die Besucher etwas zu modifizieren. Neu auf der Speisekarte standen in diesem Jahr Currywurst und Pommes. Das kam bei den Besuchern offensichtlich deutlich besser an als die bisher angebotenen Weckle mit Wurst und Käse. Und auch für die Biertrinker gab es ein neues Angebot mit einem Bierwagen mit dem Gerstensaft frisch vom Fass. Dieser Bierwagen war ebenso wie die Küche im Zelt vor der Staumauer untergebracht.

Das neue Angebot sorgte dafür, dass sich der Festbetrieb in diesem Jahr nicht nur auf den Mauer-Bogen konzentrierte, sondern auch im Zelt davor reger Betrieb herrschte. Darüber hinaus gab es auch wieder die beliebte Likörbar mit einem breiten Angebot von 40 verschiedenen Spirituosen. Dies wird jedes Mal sehr gut angenommen.

Nicht zuletzt ist auch die Stimmung auf diesem Festplatz unter dem beleuchteten Mauerbogen etwas Besonderes, wobei die Partystimmung durch die aufgestellten Sonnenschirme noch weiter unterstrichen wurde. Die Stimmung war auf jeden Fall bis in die Morgenstunden hervorragend und oft auch ausgelassen.

Vorsitzender Jochen Trenkle zog kurz vor Ende eine durchweg positive Bilanz der vierten Stausee-Night. Nicht zuletzt hatte der Furtgau-Club einmal mehr Glück mit dem Wetter. Sommerliche Temperaturen sorgten dafür, dass bis Mitternacht die Stimmung und auch die Zahl der Besucher immer weiter anstieg.