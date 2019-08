von Stefan Heimpel

Das Konzert des Ensemble Locatelli hängt direkt mit dem musikalischen Austausch des Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule (OHG) mit Schulen in der Region Bergamo zusammen.

Unter anderem nahm auch der Leiter des Ensembles, Thomas Chigioni, ebenso wie seine beiden Geschwister an diesem Musikaustausch mit Furtwangen teil, der von seinem Vater Francesco Chigioni von Anfang an begleitet und geführt wird. Die Kontakte zwischen dem OHG und den beiden Schulen in Spirano und Osio Sopra wurden 1995 durch Lehrerin Hadumoth Kunte und ihren Ehemann Harry Kunte geknüpft.

Erstes Konzert 1996

Bereits im März 1996 fand das erste Bergamo-Konzert am Otto-Hahn-Gymnasium statt. Von Anfang an bis heute sind es wenige Musiklehrer, die hier verantwortlich zeichnen: aus Italien Alfredo Conti und Francesco Chigioni, aus Deutschland Hartmut Janke und Martin Kentischer sowie schon kurz darauf zusätzlich Hans Bausch.

Offizielle Schulpartnerschaft

Bald schon wurde aus diesem Austausch eine offizielle Schulpartnerschaft. Alle zwei Jahre kommen Schüler aus Bergamo nach Furtwangen und Furtwanger Schüler fahren zum Gegenbesuch nach Italien. Francesco Chigioni ist hier auch von Anfang an dabei und nutzte nun das Konzert seiner Kinder in Furtwangen, um ebenfalls seine Kontakte wieder aufzufrischen und Freunde wieder zu treffen. Dies vor allem, nachdem er beim letzten Austausch 2018 aus organisatorischen Gründen mit seiner Schule erstmals nicht teilnehmen konnte.

Thomas Chigioni, der Leiter des Ensembles, und seine beiden Geschwister Jeremie und Emilie, haben ebenfalls aktiv an diesem Austausch teilgenommen. Außerdem erinnert sich Francesco Chigioni noch gut an den Besuch der italienischen Schüler außer der Reihe zum Schuljubiläum des OHG 1999. Damals gaben seine noch kleinen Kinder gemeinsam eine erste kleine Kostprobe ihres Könnens mit einem Gesangsauftritt.