von Brigitte Frank-Gauckler

Regisseur Frieder Schlaich aus Berlin war zu Gast im Furtwanger Guckloch-Kino. Dort stellte er im Rahmen des globalen Filmherbstes im Süden seinen aktuellen Film „Naomis Reise“ vor.

Mitveranstalter war das Team des Alle-Welt-Ladens. Vorsitzender Günther Bäuerle stellte Schlaich dem Publikum kurz vor. Nach der Filmvorführung stellte sich der Regisseur den Fragen des interessierten Publikums.

Blick hinter die Kulissen der Justiz

In den Gerichtsszenen wird das Leben der ermordeten peruanischen Migrantin Mariella erörtert. Die Szenen ermöglichen aber auch einen Blick hinter die Kulissen der Justiz und zeigen die Illusionen und Vorurteile, die mit dem Leben migrantischer Frauen verbunden sind. Der globale Filmherbst findet im Rahmen des Programms „Entwicklungsbezogene Bildung in Deutschland“ statt und soll zur kritischen Auseinandersetzung mit globalen Fragestellungen ermutigen.

Vorlage ist ein realer Fall

Den Film drehte Schlaich nach Vorlage eines realen Falles im Gericht Moabit in Berlin. Die Abläufe und vor allem die Sprache interessieren ihn. Experimentell drehte er mit echten Juristen, Schauspielern und Laiendarstellern. Durch ein Filmprojekt über eine Jugendliche in Kolumbien wurde er auf den Fall aufmerksam. Er verfolgte die Verhandlung im Gerichtssaal und zeigte sich überrascht, wie wenig man über Rechtssprechung weiß.

Vor Gericht zählen nur Fakten

Er begann mit Recherchearbeiten und geriet so an den Fall von Mariella. Ihr deutscher Mann stand als angeklagter Mörder vor Gericht. Als Nebenklägerin trat ihre Schwester Naomi vor Gericht auf. An vier Wochenenden wurde im Gerichtssaal gedreht, der real existierende Verteidiger-Anwalt gilt als „Zeugenkiller“. Vor Gericht gehe es nur um Fakten. Moral, Ethik oder Skrupel haben darin keinen Platz. Die Themen Rassismus und Gewalt kommen zwar zur Sprache, tun aber nichts zur Sache.

Wirklichkeit skurriler als der Film

„Die Wirklichkeit ist manchmal noch viel skurriler als im Film“, so Schlaich. Anhand des Falles kamen im Gespräch nach der Filmvorführung die Themen illegale Migranten, Armut in Südamerika und die Diskussion, wo Gewalt anfängt, zur Sprache. Gewalt vor Gericht gelte nur, wenn es nachweislich blutet, sie muss körperlich sichtbar sein, so Schlaich. Psychische Gewalt und Abhängigkeiten finden keinen Eingang in die Rechtssprechung.

Die institutionalisierte Einwanderung ist ein Hauptthema des Films, der die Zuschauer beeindruckte. Auf der nächsten Berlinale ist Schlaich mit zwei Filmen vertreten. Sein nächstes Projekt ist ein Film über den jungen Albert Camus in Algerien.