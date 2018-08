von SK

Am Sonntag, 26. August 2018, ist der Brend bei Furtwangen Ziel einer Sternwanderung des Schwarzwaldvereins. Um 11.15 Uhr feiert Erzbischof Stephan Burger mit den Wanderern am Aussichtsturm auf dem Brend eine Heilige Messe, zu der mehrere hundert Teilnehmer erwartet werden.

Der Schwarzwaldverein lädt seine Mitglieder, die Bevölkerung und Gäste ein, gemeinsam zu wandern und in herrlicher Landschaft einen Gottesdienst unter freiem Himmel zu erleben. Die umliegenden Ortsgruppen bieten morgens sieben geführte Wanderungen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade an. Die Wanderungen starten ab Neukirch, Neueck, Obersimonswald, Furtwangen, Schönwald, Schonach und von der Martinskapelle zum Brend. Nach dem Gottesdienst stehen im Umkreis mehrere Einkehrmöglichkeiten der örtlichen Gastronomie zur Verfügung. Die Zufahrt zum Brend ist am Veranstaltungstag für Privatfahrzeuge gesperrt. Wer direkt zum Turm möchte, kann einen Pendelbus ab dem Busbahnhof Furtwangen in Anspruch nehmen. Parkmöglichkeiten bestehen auch an der Ladstatt, von dort ist es ein Fußweg von zwei Kilometern zum Brend. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen statt.

Erzbischof Stephan Burger wird die Messe auf dem Brend feiern. | Bild: Oliver Hanser

In den vergangenen Jahren fanden Berg- und Wandergottesdienste mit dem Freiburger Erzbischof unter anderem auf dem Belchen, dem Herzogenhorn und dem Kandel statt. Im letzten Jahr gab es erstmals einen Berggottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof in Grünwettersbach bei Karlsruhe.

Die Wanderungen am 26. August:

Ab Neukirch: Treffpunkt 9 Uhr Rössleplatz, Furtwangen-Neukirch. Wegstrecke: Neukirch – Neueck – Bregenbach – Leimgrube – Raben – Ladstatt – Brend, acht Kilometer, 275 Höhenmeter, zwei Stunden.

Treffpunkt 9.30 Uhr Haltestelle Gütenbach Neueck. Wegstrecke: Neueck – Bregenbach – Leimgrube – Raben – Ladstatt – Brend, 5,7 Kilometer, 225 Höhenmeter, eineinhalb Stunden (Transfer mit Linienbus zur Neueck).

Treffpunkt 9 Uhr Gasthaus "Rebstock", Obersimonswald, von dort Fahrdienst zum Nonnenbachhof. Wegstrecke: Oberer Nonnenbachhof – Brend, 2,4 Kilometer, 310 Höhenmeter, eine Stunde.

Treffpunkt 9.15 Uhr Museum Gasthaus Arche, Haltestelle Arche, Furtwangen. Wegstrecke: Auf dem Otto-Rombach-Weg über den Raben und die Ladstatt zum Brend, 5,4 Kilometer, 320 Höhenmeter, zwei Stunden.

Treffpunkt 9.15 Uhr, Haltestelle Ortsmitte Schönwald. Wegstrecke: über Furtwängle und Martinskapelle, Güntersfelsen zum Brend, sieben Kilometer, 270 Höhenmeter, 1,75 Stunden.

Treffpunkt 8 Uhr Schonach, Haus des Gastes. Wegstrecke: In Fahrgemeinschaften zur Weissenbacher Höhe, von dort auf dem Westweg über die Martinskapelle zum Brend, fünf Kilometer, 200 Höhenmeter, zwei Stunden.

Treffpunkt 9.45 Uhr Pkw-Parkplatz Martinskapelle. Wegstrecke: Martinskapelle – Güntersfelsen – Brend: zweieinhalb Kilometer, 75 Höhenmeter, eine Stunde.

Der Schwarzwaldverein zählt mit rund 220 Ortsvereinen und insgesamt über 65 000 Mitgliedern zu den großen Freizeit- und Naturschutzorganisationen in Baden-Württemberg. Der Verein betreut das über 24 000 Kilometer umfassende Wegenetz, das den Schwarzwald als einmalige Wanderregion kennzeichnet. Naturschutz, Wandern, Heimatpflege, Familien- und Jugendarbeit sind weitere Schwerpunkte des Vereins.

Wanderern auf dem Westweg, einem der beliebtesten Fernwanderwege Deutschlands, tut sich am Brend mit seinen 1149 Metern erstmals der weite Blick über den Naturpark Südschwarzwald auf: Das überwältigende Panorama reicht bei günstiger Witterung bis zu den Gipfeln der Alpen und übers Rheintal hinweg zu den Vogesen. Nicht umsonst ist der Furtwanger Hausberg an schönen Tagen Anziehungspunkt für Sonnenhungrige und Wanderfreunde. Auf dem Höhenzug zur Martinskapelle und zum Rohrhardsberg zeigt sich die Natur von ihrer besonderen Seite und die Wasserscheide zwischen Donau und Rhein wird offenbar. Der Schwarzwaldverein Furtwangen hat bereits im Jahre 1905 auf dem von Wind und Wetter umspielten Berg einen Aussichtsturm errichtet, der vor einigen Jahren auf 17 Metern erhöht wurde und in den letzten Jahren mit einem Fernrohr ausgestattet wurde. Informationspfeile weisen auf die höchsten Berge hin. Eine Panorama-Webcam zeigt auf der Website www.brendturm.panomax.com das Panorama, die Wetterlage und damit das lohnende Wanderwetter an.

Weitere Informationen zum Berggottesdienst bei Richard Krieg, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Furtwangen, Telefon: 0176/63 37 80 61, E-Mail: schwarzwaldverein_furtwangen@o2online.de

Informationen im Internet:

http://www.schwarzwaldverein.de/berggottesdienst

