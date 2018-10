von Siegfried Kouba

Das Altenheim St. Cyriak Wohnen und Pflege und der Trägerverein Caritas-Altenheim Furtwangen haben eine Konsolidierungsphase hinter sich, blicken positiv nach vorne und sind eng miteinander verbunden. Bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins konnte die erfreuliche Konsolidierung in allen Bereichen festgestellt werden.

Klein, aber fein

Viele Vereinsmitglieder sowie die Heimleiter Peter Baake und Benedikt Spath konnte Pfarrer Paul Demmelmair willkommen heißen. Er war froh, dass für die Interimszeit Peter Baake mit seiner Rückkehr einen großen Dienst erwies. Benedikt Spath stellte sich den Mitgliedern vor. Der 37-jährige Fachmann verfolgte seine soziale Ader, studierte Pflegepädagogik, war als Fachlehrer in der Alten- und Krankenpflege tätig, war Pflegedienstleiter und sieht Wohnen und Pflege als Phase des Alltagslebens, in der sich Senioren und Mitarbeiter wohlfühlen sollen. Das Altenheim will er ab 1. Januar 2019 persönlich, klein, aber fein, führen.

73 Prozent Personalkosten

Ausführlich berichtete Barbara Lübbers über den Jahresabschluss 2017. Der Gesamthaushalt des Altenheims belief sich auf über 10,2 Millionen Euro. 4,5 Millionen Euro wurden eingenommen. Demgegenüber standen rund vier Millionen Euro Ausgaben. Rund 73 Prozent entfallen auf Personalkosten. Die Eigenkapitalquote habe sich auf 42 Prozent verbessert. Die Auslastung der 98 Plätze lag bei etwas über 96 und dieses Jahr bei 97. Matthias Hall hielt die Kontobewegungen des Vereins fest. Erstaunlich sind die Beitragseinnahmen von über 8000 Euro.

Zukunftsvisionen

Keinen Geschäftsbericht, aber einen Rückblick auf die Wertigkeit des Vereins wagte Peter Baake, der die gute Zusammenarbeit seit 2013 lobte. Er entwickelte mit Fragen Zukunftsvisionen und verwies auf die Anfänge von 1977 und die damaligen Ziele. Schwarze Zahlen, Vollbelegung, ein Verhaltenskodex und das Ziel, junge, engagierte Menschen zu gewinnen, könnten Themen sein. Der Trägerverein müsse hinstehen, um beachtet zu werden.

Eine Neuordnung gibt es beim Trägerverein des Altenheims (von links): Franz Sauter, Manfred Kühne, Matthias Hall, Konrad Baier, Götz Besenfelder, Bernhard Kaltenbacher, Rainer Lübbers, Peter Baake, Barbara Lübbers und Pfarrer Paul Demmelmair. | Bild: Siegfried Kouba

Viele wirken mit

Damit vermieden wird, sich selbst zu kontrollieren, hat der Trägerverein Caritas Altenheim Furtwangen eine neue Form gefunden: neben dem Vorstand gibt es einen Aufsichtsrat. Konrad Baier beleuchtete die Entwicklung und die Verteilung von Verantwortung. Als Vorsitzender wurde Pfarrer Paul Demmelmair, der bislang kraft Amtes den Vorsitz innehatte, gewählt. Sein Vertreter ist Götz Besenfelder und Kassierer bleibt Matthias Hall. Neben Schriftführer Gerald Höflich fungieren Bernhard Kaltenbacher und Hans Duffner als Beisitzer. Daneben stellt die Stadt mit Bürgermeister Josef Herdner und Gemeinderat Axel Weber Beisitzer. Kassenprüferinnen bleiben Erika Uttenweiler und Barbara Lübbers. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Peter Baake gewählt, vertreten durch Rainer Lübbers. Weitere Mitglieder sind Franz Sauter, Manfred Kühne und Konrad Baier.

Mitglieder gesucht

Pfarrer Demmelmaier meinte, dass man gut mit der neuen Satzung arbeiten könne und sah das positive Zusammenwirken. Stefanie Weiß bat um Intensivierung der Mitgliederwerbung. Manfred Kühne überbrachte als Stellvertreter die Grüße des Bürgermeisters. Was in der „kommunalen Daseinsfürsorge“ fehle, sei die Unterstützung des älteren Personenkreises. Die Stadt unterstütze punktuell Projekte, aber eine Verpflichtung bestehe nicht. Daher seien politische Entscheidungen nötig.

