Der emeritierte Abtprimas Notker Wolf hält die dritte Furtwanger Kanzelrede am Freitag, 25. Oktober, ab 18.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Cyriak . Der Benediktiner spricht über den Buchtitel „Das Unmögliche denken, das Mögliche wagen: Visionen für eine bessere Zukunft“ und über die 1500 Jahre alten Regeln des Heiligen Benedikt von Nursia.

Vision der Anfang von Allem

Pater Wolf analysiert die augenblickliche Lage und zeigt Wege auf, die in eine bessere Zukunft führen. Eine Vision sei der „Anfang von Allem“, sie lebe von der Kreativität. Angst vor Fehlern könne die Kreativität lähmen, ebenso Perfektionismus.

In dem Zustand tiefer Verunsicherung, der einen begleitet, weist der Pater mit einem Bibeltext auf einen überraschenden Ausweg: „Ohne prophetische Offenbarung verwahrlost ein Volk. Wohl ihm, wenn es die Lehre bewahrt“. Mit diesen Visionen will er Lösungswege aufzeigen, die aus der Verunsicherung heraus führen können.

Oberster Repräsentant des Ordens

Pater Notker Wolf ist Autor zahlreicher geistlicher Bücher und Musiker. Er trat 1961 in das Benediktinerkloster St. Ottilien ein. Nach dem Studium der Theologie, Philosophie, Zoologie, Anorganischen Chemie und Astronomiegeschichte erhielt er den Ruf als Professor für Naturphilosophie und Wirtschaftstheorie an die päpstliche Hochschule Sant‘Anselmo in Rom.

Abtprimas und Rockmusiker

1977 wurde er Erzabt der Erzabtei St. Ottilien, 2000 wurde Pater Notker Wolf zum Abtprimas und damit zum obersten Repräsentanten des Benediktinerordens gewählt. Als Musiker ist er als E-Gitarrist und Flötist Mitglied in der Rockband Feedback, auch seine Auftritte im Querflöttenduett mit seiner langjährigen musikalischen Begleiterin, der Passauer Musikpädagogin Inka Stampl, sind ein Genuss.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Das Pfarrgemeinderatsteam Gott und die Welt der katholischen Seelsorgeeinheit Bregtal freut sich auf viele Besucher.