von Stefan Heimpel

Das Wetter spielte hervorragend mit und so war der schon traditionelle Mai-Wandertag des Neukircher Schwarzwaldvereins dank des strahlenden Sonnenscheins ein voller Erfolg.

Weit über 500 Wanderer aus einem großen Einzugsgebiet kamen in den hohen Schwarzwald, um hier auf einer kürzeren und einer längeren Route die Gegend zu erkunden.

Der Schwarzwaldverein hatte wieder zwei Strecken vorbereitet. Gestartet wurde bei der Schwarzwaldhalle und dann ging es hinauf zum Stollenwald und dort weiter zur Hausebene und zurück über Schweizers Grund.

Die kurze Strecke führte dann auf einem Pfad das Tal aufwärts an Kirche und Friedhof vorbei zur Festhalle. Die längere Strecke führte oberhalb des Hexenlochs zum Neukircher Brend und von dort über die Hintereck zurück zur Schwarzwaldhalle.

Rund ein Drittel der Teilnehmer nutzten diese längere Route, zwei Drittel den kürzeren Weg. Dabei gab es von den Teilnehmern viel positive Resonanz zu dieser abwechslungsreichen Route durch die Landschaft.

Am Abend alles ausverkauft

In der Halle wurden die Teilnehmer dann vom Schwarzwaldverein bewirtet. Dort war der Vorsitzende Dieter Kammerer mit der Resonanz sehr zufrieden. Obwohl noch einmal Schnitzel nachgeordert wurden, war am Abend alles komplett ausverkauft.

Dies macht aber auch deutlich, so Dieter Kammerer, dass eine solche Veranstaltung nur mit breiter Unterstützung aus dem Verein möglich ist. Fast 50 Helfer waren an den verschiedenen Stellen im Einsatz: Parkplatz-Einweisung, Bewirtung, Ausgabe der Startkarten und Bewirtung und Abstempeln an den Kontrollstellen. Die Vereinsmitglieder hätten einmal mehr Hervorragendes geleistet, betonte Dieter Kammerer.

Größte Gruppe aus Dudweiler

Am Ende des Wandertages gab es auch wieder eine Prämierung für die größten Gruppen. Spitzenreiter war hier ein Wanderverein aus Dudweiler im Saarland, einem Ortsteil der Landeshauptstadt Saarbrücken. Sie hatten einen Vereinsausflug in den Schwarzwald dazu genutzt, an dieser Wanderung mit 48 Personen teilzunehmen. Die zweitgrößte Gruppe kam aus Titisee-Neustadt, den dritten Platz belegte Oberrottweil.

Nur Einzelstarter aus dem Bregtal

Aus der direkten Region, vor allem aus dem Bregtal, gab es keine Wandergruppen. Dies führt Dieter Kammerer nicht zuletzt auch darauf zurück, dass außer dem Schwarzwaldverein Neukirch hier in der Region kein Verein mehr solcher Wandertage im Internationalen Volkssport-Verband durchführt.

Andererseits hatten überdurchschnittlich viele Wanderer gerade aus dem oberen Bregtal das gute Wetter am Mittwoch für eine private Wanderung im Rahmen des Neukircher Wandertages genutzt. Und so konnte Dieter Kammerer am Ende eine positive Bilanz ziehen.