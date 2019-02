von Stefan Heimpel

Im Dezember hat der Gemeinderat nach ausführlichen Beratungen die Abwasser-Gebühr deutlich erhöht. Die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,25 Euro wurden auf 2,75 Euro erhöht, gleichzeitig wurde der Beitrag für die Beseitigung des Niederschlagswassers 0,38 auf 0,45 Euro je Kubikmeter festgelegt.

Abschläge verbrauchsorientiert

Daher gab es im Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Anfrage, ob diese Erhöhungen bei der Festlegung der neuen Abschlagszahlungen für die Bürger berücksichtigt wurden. Hierzu teilte die Verwaltung mit, dass bei der Festlegung der neuen Abschlagszahlungen lediglich der Verbrauch 2018 zugrunde gelegt wurde, die Erhöhung bei den Abwassergebühren wurde nicht berücksichtigt.

Ärger ist vorprogrammiert

Dies könne aber, so der Einwand aus dem Gemeinderat, bei der Abrechnung Ende dieses Jahres zu hohen Nachzahlungen für die Bürger führen und in der Folge auch zu einer gewissen Verärgerung. Allerdings, so die Verwaltung, könne eine solche Anpassung der Abschlagszahlungen nur auf Antrag der Bürger erfolgen. Dieser könne von jedem Wasser-Abnehmer in der Gemeinde bei der Stadtverwaltung gestellt werden. Damit werden die Abschlagszahlungen im laufenden Jahr höher, es ist aber dann keine höhere Nachzahlung mehr zu erwarten, wenn sich der Verbrauch nicht wesentlich ändert.