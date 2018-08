von Stefan Heimpel

Furtwangen – Erfolgreich abgeschlossen wurde die neunte Auflage der Kinderuni Furtwangen. Allerdings gab es am letzten Veranstaltungstag noch einen Verkehrsunfall, bei dem zum Glück keiner der Fahrzeuginsassen verletzt wurde.

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne hob bei seinem Grußwort noch einmal den besonderen Charakter der Kinderuni hervor. Nach vier Tagen intensivem Arbeiten in Industrie und Hochschule stand schon traditionell am letzten Tag ein Ausflug in den Europapark auf dem Stundenplan.

Vorsorglich im Krankenhaus untersucht

Die meisten Kinder fuhren mit einem Bus und kamen auch unversehrt an. Vier Kinder allerdings waren im Auto mit einer der Betreuerinnen unterwegs. Und auf diesen fuhr ein Lastwagen auf. Für das Fahrzeug bedeutete dies zwar Totalschaden. Doch Kinder und Fahrerin blieben unversehrt. Dessen konnte man sich allerdings erst sicher sein, nachdem die Beteiligten im Krankenhaus untersucht worden waren. Damit entfiel für diese Kinder und ihre Begleiterin der Besuch im Europapark. Doch die anderen Kinder brachten gemeinsam von ihrem Taschengeld den Kameraden kleine Geschenke aus dem Europapark mit. Und Direktor Rainer Engel vom Sponsor Volksbank Mittlerer Schwarzwald kündigte spontan an, dass die Volksbank den fünf Betroffenen einen Besuch im Park ermöglichen werde.

Frühes Aufstehen lästig

Beim Abschluss am Lagerfeuer waren aber wieder alle beisammen und konnten auf die erlebnisreichen Tage zurückblicken. Dabei gab es eine Feedback-Runde, bei der die Jugendlichen ihre Eindrücke schildern konnten. Diese waren durchweg positiv. Ein Lob gab es beispielsweise für den Industrie-Besuch bei der Firma Wehrle oder für das Programmieren mit dem Arduino an der Hochschule in Schwenningen. Weniger gut gefiel ihnen das frühe Aufstehen. Von der Firma Wehrle gab es schließlich noch eine kleine Preisverleihung. Dort hatten die Jugendlichen zu Beginn an einem Wettspiel mit dem heißen Draht teilgenommen. Die drei Schnellsten erhielten einen Gewinn.

Die Vorsitzende der Kinderuni, Damaris Gutekunst, dankte noch einmal dem Team, vor allem den bewährten Betreuern. Aber auch die Sponsoren seien von großer Bedeutung. Denn sie fördern die Kinderuni entweder durch finanzielle Unterstützung oder die Bereitstellung von Praktika und ähnlichem. Ohne diese Unterstützung müsste der Teilnehmer-Beitrag für die Kinder deutlich höher ausfallen. Und nicht zuletzt sind es jedes Mal auch einzelne Kinder, die sich den Besuch der Kinderuni trotzdem nicht leisten könnten. Hier springen Sponsoren ein und übernehmen den Teilnehmerbetrag. Auch die Betreuer bescheinigten den Kindern, dass sie eine „ganz tolle Gemeinschaft“ gewesen seien. Dies habe dem Betreuer-Team viele Nerven gespart.

