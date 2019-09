Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in der Mark-Kurve in Furtwangen ins Schleudern geraten und in der Folge gegen einen Baum geprallt. Die Polizei spricht in ihrem Bericht von zu hoher Geschwindigkeit als Unfallursache. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Der 41-Jährige war alleine beteiligt. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.