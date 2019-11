Zwei Ausstellungen im Jahr in den Räumlichkeiten des Museumsgasthauses „Arche“ bereichern das Programm des Geschichts- und Heimatvereins Furtwangen. Diesen Winter hat die Ausstellung das Thema „Abbild und Imagination“.

Eröffnung mit vielen Gästen

Zur Eröffnung der Ausstellung fanden sich zahreiche Besucher ein. Zwei der drei ausstellenden Furtwanger Künstler waren bei der Vernissage dabei: Rolf Wehrle und Hanswilli Pörschmann. Der fast 90-jährige Fritz Böhler, der zwischenzeitlich in Elzach wohnt, konnte bei der Präsentation seiner Bilder nicht anwesend sein.

Vorstellungskraft wird geweckt

Bei Gesprächen mit den Künstlern stellte es sich heraus: Selbst angesichts der naturalistisch zart und feinfarbig gemalten Landschafts- und Wolkenbilder von Hanswilli Pörschmann wird die Vorstellungskraft des Betrachters genauso geweckt wie durch die raffinierten Großfotos, die Rolf Wehrle – längst berühmt für seinen „anderen Blick“ – mit verblüffenden Belichtungseffekten und perfekter Technik erschafft. Dabei erweist sich jedes Bild als Abbild einer ganz alltäglichen Ansicht.

Imaginäre Musikerportraits

Fritz Böhler schließlich bekennt sich von vorn herein zur „Imagination“: Durch seine tiefe Verbundenheit mit der klassischen Musik lässt er sich zu imaginären Porträts inspirieren und malt die Komponisten, wie er sie sich im Augenblick des Erschaffens ihrer unsterblichen Werke vorstellt. Um sich in Böhlers Vorstellungswelt hineinzuversetzen, kann sich der Besucher entsprechende Tonbeispiele per CD-Player aufrufen.

Die Ausstellung ist bis zum 26. Januar jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Infos im Internet unter www.museum-gasthaus-arche.de.