von Stefan Heimpel

Über die Anschaffung eines neuen Unimogs für die Technischen Dienste der Stadt beriet der technische Ausschuss des Gemeinderates. Allerdings traf er in der Sitzung noch keine Entscheidung, da noch einige Fragen zu klären sind. Die Ergebnisse werden in der nächsten Gemeinderatssitzung vorgelegt, dann soll über der Kauf beraten werden.

13 500 Euro Reparaturkosten

Auf Vorschlag der Verwaltung soll der Unimog der technischen Dienste ersetzt werden. Seit Ende 2018 wurden hier 13 500 Euro Reparaturkosten ausgegeben sowie 1800 Euro in der eigenen Werkstatt. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges sei in nächster Zeit eventuell mit weiteren größeren Reparaturen wie Achsen oder Getriebe zu rechnen, wie die Leiterin der technischen Dienste in Vertretung des erkrankten Bauhofleiters Norbert Wiehl ausführte. Vorgestellt wurde für die Beschaffung sowohl ein Barkauf als auch ein Leasingangebot, während die Verwaltung von der ebenfalls möglichen Finanzierung abriet.

Restwert 32 500 Euro

Der Restwert des bisherigen Unimogs, beschafft im Jahr 2006, wurde mit 32 500 Euro kalkuliert, wobei Norbert Wiehl bei einem Verkauf auf dem freien Markt eigentlich einen höheren Preis erwartet. Insgesamt hat der Unimog, der vor allem im Bereich Grünpflege und Winterdienst eingesetzt wird, 8420 Betriebsstunden.

Ist eine Neuanschaffung sinnvoll?

Die Gemeinderäte stellten die grundsätzliche Frage, ob überhaupt eine Neuanschaffung nötig und sinnvoll sei: 13 000 Euro Reparaturkosten gegenüber einem Neupreis von 211 000 Euro seien relativ gering. Daher solle auf jeden Fall noch einmal überprüft werden, was die in diesem Fahrzeugalter häufiger vorkommenden Reparaturen kosten würden. Darüber hinaus, so die Gemeinderäte, sei ein Alter von 14 Jahren für einen Unimog relativ gering.

Viele offene Fragen

Odin Jäger (FWV) machte zudem deutlich, dass bei dem Leasingangebot, das für acht Jahre 178 000 kosten würde, noch die Information nötig wäre, welchen Restwert das Fahrzeug nach dieser Zeit noch hat. Beim Leasing, so Roland Thurner (UL), stelle sich darüber hinaus die Frage, ob wie bisher während der dreijährigen Garantie bei einem Neukauf auch die neu errichtete und leistungsfähige Werkstatt der Technischen Dienste Reparaturen vornehmen dürfe oder ob dies alles nur beim Kundendienst erfolgen kann.

Bürgermeister Josef Herdner kündigte an, dass die Fragen bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 11. Februar geklärt und dann die Antworten den Gemeinderäten vorgestellt werden.