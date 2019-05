Unter dem Titel „Aufbruch ins Unbekannte“ ist derzeit wieder Kunst im Rathaus zu sehen. Der Künstler und Kunsterzieher Andreas Wiertz stellt Holzschnitte, Pigment-Ölbilder und Werke mit Mischtechniken aus. Die Eröffnung ließ einen Einblick in die Arbeitsweise des Künstlers zu, und Bürgermeister Josef Herdner freute sich, dass das Rathaus wieder Farbe erhält. Er lud die Bevölkerung ein, das Rathaus als Ort der Begegnung wahrzunehmen, um sich inspirieren zu lassen. Bewusstes und Unbewusstes würden zusammentreffen, und man könne sich auseinandersetzen, um die Stimmungen der Bilder einzufangen.

Andreas Wiertz dankte dem Rathaus-Chef und Mitorganisator Michael Schlageter, im Rathaus ausstellen zu dürfen. Hinter dem Motto stecke ein langer Prozess und die Frage, welche Bilder man ausstelle. Welche Bilder brauche die Gesellschaft angesichts der riesigen Ausstellungsflut noch?

Der Künstler sieht es als verantwortungsvolle Aufgabe, mit den Bildern zu ringen und zu kämpfen. Bei deren Entstehung wisse er nicht, was herauskomme. Oft dauere es eine lange Zeit bis ein Bild fertig sei. Auf eine Ölgrundierung werden trockene Farbpigmente aus der „Wunderkiste“ eines ehemaligen Königsfelder Malermeisters aufgestreut. Trocknung, Variationen, Übermalungen oder Farbneuaufträge folgen, bis der Künstler zufrieden ist.

Es gibt Bilder, die selbst nach Ausstellungen neu behandelt werden. Auf diesem experimentellen Weg sei er zu einer subjektiven Reise ins Ungewisse gekommen.

Begonnen habe alles in früher Jugend mit Holzschnitten, die in verschiedenen Schritten entstanden und schon beachtliche Qualitäten gezeigt hätten. Es folgten Ausbildung und Studien, die ihn eher zum Autodidakten werden ließen. Bemerkenswert sind Werke zu Gedichten von Paul Celan, die die geistige Dimension des Künstlers verraten.

In seinem Konstanzer Atelier entwickelte Wiertz neue Techniken. Nicht nur bei farbintensiven Werken steht: „Ich muss selber über mein Bild staunen können.“

Daher gab es auch Zerstörungsszenen, um Neues entstehen zu lassen. Mit 18 Exponaten wird ein Querschnitt der künstlerischen Tätigkeit gezeigt, zu sehen im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten bis zum 26. Juli.

Zur Person

Andreas Wiertz wurde 1954 in Bonn geboren, studierte an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, hielt sich zu Studien im Senegal auf und war von 1983 bis 1987 Kunsterzieher am Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld. Danach begann seine Tätigkeit als freischaffender Künstler. Bis 1991 hatte Wiertz ein Atelier in Konstanz, das er danach nach Königsfeld und Hardt verlegte. Seit 2008 ist er Kunsterzieher in Triberg. Wiertz kann auf zahlreiche Ausstellungen blicken, viele Bilder hängen in Sammlungen oder öffentlichen Räumen.