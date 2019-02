von Hans-Jürgen Kommert

In Dorfcafé Gütenbach fand die Nominierungsveranstaltung zur Wahl des Kreistags im Wahlbezirk Oberes Bregtal der CDU mit Thorsten Frei statt.

Es sei eine sehr formelle Angelegenheit, warnte Frei, Bundestagsabgeordneter des Landkreises der Christlich-Demokratischen Union (CDU), die 26 anwesenden Parteimitglieder des Oberen Bregtals vor. Denn die offizielle Nominierung der Kandidaten für den Kreistag sei an zahlreiche Regeln gebunden – und es wäre schlecht, wenn diese wegen eines Formfehlers wiederholt werden müsse.

Strikte Vorgehensweise

Zunächst wurde Frei als Versammlungsleiter gewählt. Rüdiger Hirt folgte als Schriftführer, die Wahlkommission setzte sich aus Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall und Martin Schneider zusammen; als Zählkommission stellten sich neben der Kreisgeschäftsführerin auch Markus Gruber zur Verfügung. Thomas Riesle und Maurice Cazautet wurden zu Beurkundung des Ergebnisses bestellt, Marcel Schneider und Arnold Hettich als Ansprechpartner.

Sechs Bewerber für sechs Listenplätze

„Wir haben für sechs zu wählende Personen auch nur sechs Bewerber, daher wäre ich für eine direkte Wahl für die Liste“, widersprach Rainer Lübbers der vorgeschlagenen Methode „Verbundene Einzelwahl“. Frei erläuterte die Gründe für das vorgeschlagene Procedere, die Mehrheit stimmt für die Verbundene Einzelwahl.

Verteilung auf die drei Kommunen

Im ungefähren Verhältnis der Wähler der drei Kommunen im oberen Bregtal stünde die jeweilige Anzahl der Bewerber: drei für Furtwangen, zwei für Vöhrenbach und eine Bewerberin für Gütenbach. Besonders stolz sei er darauf, dass es neben drei Männern genau so viele Frauen gebe, die sich um ein Mandat im Kreistag bemühten, so Frei.

Kurze Vorstellung der Kandidaten

Kurz und knapp stellten sich die Bewerber in der Reihenfolge ihres Listenplatzes vor. Bürgermeister Josef Herdner (Furtwangen) warb mit bereits fünf Jahren Erfahrung im Kreistag. Wichtig sei ihm, dass auch der Westkreis deutlich verbesserte Nahverkehrsbedingungen erhalte. Die Schulsituation mit der einzigen Kreiseinrichtung, der Robert-Gerwig-Schule, die Unterstützung des Tourismus, Breitband und die medizinische Versorgung seien weitere wichtige Themen.

Manfred Kienzler, selbstständiger Zimmermeister (Vöhrenbach), will sich für Handwerk und Ausbildung stark machen, aber auch für die Unterstützung des Ehrenamts. „Nichts ist entspannter, als das anzunehmen, was kommt“, legte er als Slogan für seine Kandidatur fest. Gütenbachs Bürgermeisterin Lisa Wolber will sich für alle Belange der „Randgemeinden“ einsetzen.

Wirtschaft und Infrastruktur wichtig

Christine Trenkle (Furtwangen) hat sich im Laufe der Jahre durch Weiterbildung von der Industriekauffrau zur Geschäftsführerin des einst von ihrem Mann gegründeten Unternehmens hochgearbeitet, betreibt auch eine eigene Boutique und ist seit fünf Jahren Mitglied im Gemeinderat, dazu Mitglied im Kreisvorstand der Partei. Ihr liegen neben Tourismus und Gastronomie Wirtschaft im Allgemeinen am Herzen, auch die Infrastruktur von Kreis und Region sind für sie Themen.

Vertreten lassen durch ihren Vater musste sich die erkrankte Isabella Schuler (Vöhrenbach). Die 20-jährige Bewerberin ist Sozialversicherungs-Angestellte und will sich um soziale Belange kümmern. Zu guter Letzt bewirbt sich der emeritierte Professor Manfred Kühne um ein Mandat – seine Prioritäten liegen bei der Hochschule und dem Gesundheitswesen.

Furtwangen Großer Wahlsonntag wird vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren