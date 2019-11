von Bernward Janzing

Die Sonne zeigte sich kaum – und trotzdem war der Oktober in Furtwangen deutlich zu warm. Die Niederschläge lagen zugleich deutlich über dem langjährigen Mittelwert. Das zeigt ein Blick in die aktuellen Aufzeichnungen.

Die Wärme ist inzwischen fast schon normal geworden: Mit einer Mitteltemperatur von 8,7 Grad war der Oktober in Furtwangen um exakt zwei Grad zu warm, verglichen mit dem Durchschnittswert der letzten 40 Jahre. In der langjährigen Statistik steht der vergangene Monat damit auf Platz sechs seit Messbeginn im Jahr 1979. Von den bisherigen zehn Monaten des Jahres 2019 waren nun acht zu warm, lediglich Januar und Mai machten eine Ausnahme.

Ganzen Monat keinen Frost

Neue Höchstwerte blieben im Oktober allerdings aus. Der 14. Oktober war an der Wetterstation auf dem Kussenhof mit 21,5 Grad der wärmste Tag des Monats und blieb damit immerhin vier Grad unter dem bisherigen Allzeithoch für diese Jahreszeit. Auffallender als die Höchstwerte waren unterdessen die Tiefstwerte: Es gab den ganzen Monat keinen Frost. Der 30. Oktober markierte mit 1,5 Grad den Tiefpunkt. Somit erlebte Furtwangen erst den dritten Oktober in 40 Jahren, der gänzlich frostfrei blieb.

Sonne machte sich rar

An üppigem Sonnenschein lag es nicht, dass der Oktober so mild war – denn die Sonne machte sich rar. Mit einer Einstrahlung von 49 Kilowattstunden pro Quadratmeter im gesamten Monat erreichte die Sonnenenergie nur rund 75 Prozent ihres langjährigen Durchschnittswertes. Einige sonnige Tage gab es sehr wohl: Der 26. Oktober kam auf 3,34 Kilowattstunden je Quadratmeter und erreichte damit praktisch den für diese Jahreszeit maximal möglichen Tageswert. Mit nur 0,35 Kilowattstunden war der 29. Oktober der trübste Tag des Monats.

In der Jahressumme 2019 liegt die Sonneneinstrahlung aber trotz des trüben Oktobers zum aktuellen Zeitpunkt noch um sieben Prozent über dem Normalwert. Mit nunmehr 1145 Kilowattstunden pro Quadratmeter hat das Jahr 2019 den langjährigen Durchschnittswert von 1134 Kilowattstunden bereits überschritten.

45 Prozent mehr Regen

Für die Natur günstig waren die relativ hohen Niederschläge. Mit 220 Litern pro Quadratmeter wurde der langjährige Mittelwert um 45 Prozent übertroffen. Damit gehörte Furtwangen im Oktober zu den regenreichsten Orten Deutschlands.

Die Regenfälle in Furtwangen verteilten sich recht gut über den gesamten Monat. Daher war der Tageshöchstwert mit 33,5 Litern am 9. Oktober nicht besonders hoch. Im Mittel gibt es im Furtwanger Oktober jedes Jahr ein bis zwei Tage mit mehr als 30 Litern, etwa in jedem dritten Jahr gibt es einen Tag mit mehr als 50 Litern.

22 statt normalerweise 15 Regentage

Aber es regnete oft in den vergangenen Wochen: Statt den üblichen 15 Regentagen gab es 22. Trotz des verregneten Oktobers liegt das Jahr 2019 bei den Niederschlägen noch immer rund fünf Prozent im Minus.